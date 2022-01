Lidl com 361 mil euros para apoiar projetos inovadores

© Direitos Reservados

Já arrancou a terceira edição do 'Mais Ajuda', o programa promotor de inovação social do Lidl, que este ano conta com 361 mil euros para apoiar uma dezena de projetos que, através da Educação, independentemente da faixa etária a que se destinam, "possam melhorar as condições sociais dos portugueses, promovendo uma igualdade efetiva de oportunidades e fomentando uma participação ativa no contexto em que se inserem".

Em comunicado, o Lidl explica que as candidaturas estão já abertas e decorrem até 27 de fevereiro, através do site www.maisajuda.pt. Podem candidatar-se projetos de instituições sociais, ou equiparadas, e de start-ups.

De todos os projetos candidatos, serão selecionados 10 vencedores - cinco de Instituições Sociais e cinco de start-ups - recebendo cada um 36.100 euros para implementação e aperfeiçoamento da sua proposta. O júri responsável por esta seleção é composta por especialistas com um percurso reconhecido nas áreas da inovação,comunicação, empreendedorismo e impacto social, nomeadamente: Diogo Teixeira - COO e Co-fundador da Beta-i, Elena Aldana - Diretora de Assuntos Públicos e Comunicação Corporativa do Lidl Portugal, Filipe Almeida - Presidente da Estrutura Portugal Inovação Social, Isabel Figueiredo - Adjunta do Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, Luís de Melo Jerónimo - Diretor dos Programas Gulbenkian Coesão e Integração Social e Gulbenkian Sustentabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian.

Para além do apoio monetário, as start-ups e instituições sociais selecionadas terão acesso ao programa de capacitação colaborativo do "Mais Ajuda", promovido pela Beta-i, "beneficiando de sessões de mentoria com especialistas em gestão, para que possam desenvolver os seus projetos ou implementar novas ideias. Esta capacitação do terceiro setor é algo em que o Lidl tem vindo a apostar nos últimos anos, pois acredita que esta é crítica para aumentar o impacto e sustentabilidade dos projetos".

Nas duas edições anteriores, este programa entregou um total de 483.000 euros a projetos de inovação social dirigidos a crianças (2019) e idosos (2020).