Lidl "confiante" que boas práticas serão reconhecidas pelos tribunais

O Lidl "não compreende" a coima de 10,5 milhões da Autoridade da Concorrência (AdC), que condenou a cadeia por combinação de preços de vários produtos distribuídos pela PrimeDrinks, como as marcas Famous Grouse ou Grant"s, durante mais de dez anos, prejudicando com isso os consumidores, e acredita que as "boas práticas" da cadeia serão reconhecidas pelos Tribunais.

"O Lidl Portugal foi ontem de tarde notificado da decisão da Autoridade da Concorrência que o acusa de ter integrado um cartel de hub & spoke relativo à concertação de preços de bebidas alcoólicas. O Lidl Portugal não compreende esta decisão e está confiante que as suas boas práticas concorrenciais há muito implementadas serão reconhecidas pelos tribunais", reagiu a cadeia em nota enviada ao Dinheiro Vivo.

O Lidl foi uma das seis cadeias de supermercado condenadas pela Concorrência ao pagamento de uma coima, depois de terem sido encontrados mails e informação que dá conta de que as cadeias teriam combinado preços, através de um intermediário, prejudicando com isso os consumidores. No caso da cadeia alemã, juntamente com Cooplecnorte (central de compras do E.Leclerc), de combinar preços com fornecedora de bebidas alcoólicas Primedrinks, em vários produtos no qual se incluem produtos como os vinhos do produtor Esporão e Aveleda, os whiskies The Famous Grouse ou Grant´s, o gin Hendrick"s ou ainda o vodka Stolichnaya.

Esta situação durou mais de 10 anos, entre 2007 e 2017, e tinha em vista a subida, gradual e progressiva, dos preços no mercado retalhista, acusa a AdC.

PrimeDrinks e E-Leclerc já anunciaram que vão recorrer da decisão.