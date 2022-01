Lidl considerado uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal em 2022

© André Rolo / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Janeiro, 2022 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Lidl Portugal anunciou, nesta segunda-feira, que é o único retalhista nacional distinguido com a certificação 'Top Employer 2022', atribuída pelo Top Employers Institute, "reconhecido internacionalmente pela sua avaliação em práticas de excelência a nível de Recursos Humanos".

A certificação surge na sequência da análise e avaliação de seis áreas distintas - Liderança, Estrutura Organizacional, Atração, Desenvolvimento, Envolvimento e Cultura -, considerando critérios como estratégia de gestão de talento, formação e desenvolvimento, gestão de carreira, compensação e benefícios ou ambiente de trabalho, entre outros, tendo o retalhista obtido classificação máxima em alguns deles.

"Receber esta certificação significa que estamos alinhados com o que de melhor se faz no mercado, e isso só acontece porque acreditamos que são as pessoas que fazem do Lidl, a empresa que é hoje - e a nossa política é o reflexo disso mesmo. A marca empregadora é algo que construímos todos nós, todos os dias e, por esse motivo, esta é uma conquista de todos, que não seria possível sem o contributo e envolvimento das nossas pessoas., destaca a administradora de Recursos Humanos do Lidl Portugal, Maria Román.

Internacionalmente, o Top Employer 2022 foi alcançado pelo Lidl em 25 países, "o que atesta a transversalidade de boas práticas do Grupo Schwarz", acrescenta o comunicado.