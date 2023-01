Lidl é a insígnia mais premiada na Escolha do Consumidor

Loja Lidl © AFP

O Lidl voltou a ser distinguido com as suas marcas próprias em cinco categorias nos prémios "Escolha do Consumidor", revelou esta quinta-feira a empresa.

Com estas cinco distinções, o Lidl destacou-se como a insígnia de retalho mais premiada na edição de 2023.

Os consumidores elegeram a marca própria Da Minha Terra nas categorias "Melhor Oferta de Bolos Regionais e "Melhor Oferta de Charcutaria Regional.

Os sumos Solevita foram eleitos "Melhor Oferta de Néctares e Sumos", a charcutaria de Fumadinho foi destacdada na "Melhor Oferta de Charcutaria" e a marca de beleza Cien foi distinguida na categoria de "Melhor Oferta de Higiene e Beleza".

O Lidl recebeu ainda a selecionado como "Boa Escolha" com a marca Milbona na categoria de "Melhor Oferta em Iogurtes e Lácteos Frescos".