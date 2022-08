Lidl inaugura a 270ª loja

Nova loja Lidl é em Porto Alto, concelho de Benavente © DR

Abriu esta quinta-feira, em Porto Alto, no concelho de Benavente, a 270ª loja do Lidl. O espaço, fruto de um investimento de cerca de seis milhões de euros, vai contar com mais de 20 colaboradores com contrato sem termo desde o primeiro dia.

Esta loja é a primeira do concelho de Benavente e tem cerca de 1400 metros quadrados e pretende, segundo afirma a marca em comunicado, "proporcionar ao cliente uma experiência de compra rápida, simples e confortável, com acesso facilitado a produtos e serviços inovadores e de máxima qualidade ao melhor preço".

O espaço oferece ainda, para além dos serviços standard, uma máquina de sumo de laranja, espremido na hora, uma máquina de corte de pão e uma zona de bacalhau a corte.

O investimento não esqueceu o compromisso com a sustentabilidade e neste sentido, toda a loja dispõe de iluminação LED e de painéis solares. No parque de estacionamento, com capacidade para 100 viaturas - foi instalado um sistema de carregamento de veículos elétricos.

O Lidl garante ainda, que com a abertura deste espaço, vai apoiar a delegação de Alenquer, da Cruz Vermelha Portuguesa, com recolhas de segunda a sexta-feira.

Rui Ferreira, diretor de Expansão do Lidl para a zona Oeste, refere que "esta abertura reflete o investimento contínuo do Lidl no país e em servir todas as comunidades, tendo como objetivo responder da melhor forma às necessidades dos cidadãos locais, disponibilizando uma oferta de produtos da máxima qualidade ao melhor preço."