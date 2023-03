Lidl investe 110 milhões de euros em entreposto em Loures

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e Ricardo Leão, presidente da Câmara Municipal de Loures, participaram da sessão do assentamento (simbólico) do primeiro tijolo, juntamente com altos representantes da cadeia de supermercados, como Milton Rego, administrador de Infraestruturas e Expansão do Lidl Portugal © DR

Foi oficialmente apresentado esta terça-feira o novo entreposto do Lidl. Uma obra que já teve início e que, segundo a empresa, não só representa um investimento de 110 milhões de euros como irá possibilitar a criação de mais de 200 novos postos de trabalho e contará com o envolvimento de mais de 80 empresas portuguesas na sua construção.

A rede alemã acredita que o novo centro logístico irá promover um melhor abastecimento das lojas da região centro, mesmo porque o projeto contempla mais do que "apenas" o entreposto. Também abarca obras nas vias estruturantes de acesso a zonas habitacionais e de futura indústria.

O novo entreposto tem uma área de implantação de cerca de 54 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento para mais de 44 mil paletes. A par disso "contará com os materiais mais eficientes do mercado e com soluções de conforto de trabalho e operação vanguardistas", segundo a empresa.

O Lidl referiu ainda que na construção da obra estarão envolvidas mais de 80 empresas portuguesas, num total de 350 colaboradores. Há ainda um outro destaque a fazer: a complexidade envolvida no desenvolvimento do empreendimento. Isto porque o novo entreposto será implantado numa antiga pedreira e vazadouro, cuja atividade cessou no ano 2000, e procura o reaproveitamento dos produtos de vazadouro aí colocados, exigindo um projeto cuja componente geotécnica é de enorme impacto e importância, a movimentação de quase 2 milhões de m3 de terra.

A pensar nas metas de sustentabilidade definidas pelo Lidl, o novo entreposto será equipado com um sistema de gestão de energia que aproveitará a luz solar incidente e permitirá gerir as necessidades de energia artificial no interior, reduzindo o consumo energético. Além disso, e segundo a rede alemã, terá também painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica suficiente para fornecer o equivalente ao consumo de 800 moradias por um ano; carregadores para veículos elétricos; sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais; câmaras de frio com recurso a gases naturais que minimizam os efeitos nocivos para a camada do ozono, sistema AVAC integrado no sistema de frio industrial, reaproveitando a "energia" libertada e normalmente desperdiçada neste tipo de sistemas. Importante referir que o edifício contará com a certificação BREEAM - que classifica os edifícios sustentáveis tendo em conta categorias como: gestão, saúde e bem-estar, energia, transporte, água, materiais, resíduos, utilização do solo e ecologia e contaminação.

Uma obra que, para o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, é o reflexo do contributo impressionante que o Lidl tem dado, ao longo dos anos, à economia portuguesa. O ministro enalteceu igualmente todo o trabalho feito pela empresa nas áreas de responsabilidade social, eficiência energética e na promoção da economia circular. Algo que será bem visível durante o desenvolvimento da obra.

Já Ricardo Leão, presidente da Câmara Municipal de Loures, apontou que o evento desta terça-feira é o culminar de m conjunto de reuniões e acrescentou que espera que este empreendimento e esta nova centralidade atraiam novos investidores para a região. Porque, como afirmou, o investimento privado é muito importante para que os municípios progridam.

Durante o assentamento (simbólico) do primeiro tijolo, Milton Rego, administrador de Infraestruturas e Expansão do Lidl Portugal, afirmou que "assinalamos hoje um importante investimento em Loures, de 110 milhões de euros, que traduz o nosso compromisso e empenho com o país, com esta região, com os nossos colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes. O terreno escolhido conta com uma localização privilegiada e estratégica para o nosso crescimento empresarial permitindo melhor servirmos a comunidade. Juntamente com os nossos parceiros vamos fazer nascer mais um marco de referência na logística em Portugal".

O administrador lembrou a evolução do Lidl, que entrou no mercado nacional em julho de 1995 e apontou que o novo entreposto será o maior do país, tendo capacidade para abastecer mais de uma centena de lojas.

O novo entreposto Lidl em Loures, em números:

Investimento: 110 milhões de euros

Área: 54.000 m2, equivalente a 5 campos de futebol

Capacidade de Armazenagem: 44 mil paletes

Cais de carga/descarga de mercadorias: 111

Capacidade de abastecimento: 100 lojas

Lugares de estacionamento de veículos ligeiros: 265

Lugares de estacionamento de camiões: 48