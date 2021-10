Lidl oferece 150 mil euros a 8 clientes para a compra de casa na Remax

Supermercado Lidl (Imagem de arquivo) © Patrik STOLLARZ / AFP

Os supermercados Lidl juntaram-se à imobiliária Remax e lançaram um concurso que procura ajudar os portugueses a concretizarem o sonho de comprar casa. Até 14 de novembro, oito clientes do Lidl, através do seu programa de fidelização, Lidl Plus, terão a oportunidade de ganhar um cheque-oferta RE/MAX no valor de 150 mil euros para adquirir um imóvel, na tipologia de moradia ou apartamento, através da imobiliária.

"Comprar casa é o desejo de muitas famílias portuguesas, no entanto, com o contexto da pandemia, muitas tiverem que abdicar deste sonho temporariamente. A pensar nisso, a partir do dia 20 de setembro até 14 de novembro, o Lidl Portugal terá a decorrer um concurso através da sua app Lidl Plus, em parceria com a imobiliária RE/MAX, que pretende ajudar os portugueses a concretizar este objetivo", explica a cadeia de supermercados em comunicado.

"Para participarem, os clientes têm que estar registados na aplicação gratuita Lidl Plus - o programa de fidelização do Lidl que oferece vantagens adicionais aos seus utilizadores - identificarem-se com o seu cartão digital Lidl Plus no leitor da caixa de pagamento e, por cada 25 euros em compras, em cada talão, recebem uma participação que deverá ser submetida através da app", prossegue a empresa na explicação do funcionamento do concurso.

"Os oito vencedores serão selecionados através de um sorteio semanal ao longo das oito semanas de concurso, e terão 1 ano para utilizar o seu cheque-oferta, no valor de 150.000 euros, na RE/MAX, em Portugal Continental e nas ilhas da Madeira e dos Açores. " Assim sendo, os vencedores poderão encontrar a casa que pretendem comprar, tendo de cobrir a diferença caso o imóvel escolhido seja superior ao valor do cheque-oferta.

"Temos vindo a construir nos últimos anos um percurso sólido em campanhas de fidelização que muito nos orgulha - relevantes e com um cariz educacional", explica Filipa Appleton, diretora de Marketing do Lidl Portugal. "As nossas campanhas como o Gang dos Frescos, os Guardiões da Terra ou o Lidl Shop, foram muito acarinhadas pelos nossos clientes. Este ano, dado o contexto económico atual, agravado pela situação de pandemia, foi imperativo para nós contribuir para algo que é o sonho de muitas famílias - a possibilidade de terem a sua própria casa - em parceria com uma das maiores imobiliárias no país, algo inovador no retalho alimentar.

Por seu lado, Beatriz Rubio, CEO da imobiliária em Portugal, explica que "a RE/MAX, enquanto rede imobiliária líder em Portugal, sabe que uma casa, além de um investimento, é um dos bens mais preciosos, onde são construídas histórias, tradições, amizades e famílias. É por isso para nós muito gratificante ter estabelecido esta parceria com uma das maiores empresas de retalho alimentar e que irá proporcionar a oito clientes Lidl concretizar o sonho de ter a sua própria casa. Acreditamos que esta campanha terá um poder transformador em várias famílias e, sendo essa a base do nosso trabalho, acreditamos que esta parceria faz todo o sentido para a RE/MAX Portugal".