Lidl oferece jantar à luz das velas aos namorados

Passatempo do Dia dos Namorados da cadeia de supermercados Lidl oferece jantar e vales de compras (Imagem de arquivo da loja de Matosinhos) © André Rolo / Global Imagens

Dinheiro Vivo 07 Fevereiro, 2022 • 17:56

A cadeia de supermercados Lidl vai oferecer 100 euros em compras e sortear um jantar à luz das velas para os clientes que melhor consigam demonstrar a sua veia romântica e queiram comemorar o Dia dos Namorados. Para tal, o Lidl Portugal lançou o passatempo "Date no Lidl", que decorre desde esta segunda-feira e até dia 10, exclusivamente no Facebook e no Instagram desta marca de supermercados. Os participantes terão de identificar o seu mais-que-tudo nos posts diários e partilhar a "melhor dica de amor inspirada no Lidl".

A participação mais especial ganha 100 euros em compras e o jantar à luz das velas para dois, que irá acontecer na loja Lidl da rua Visconde de Valmor, em Lisboa. As sete participações mais originais recebem um cartão oferta no valor de 50€.