Lidl. Trabalhadores do entreposto em Porto Alto com redução horária e salarial

Os trabalhadores do entreposto de produtos não alimentares do Lidl em Porto Alto estão desde maio com uma redução da carga horária de seis horas semanais com o correspondente corte salarial, na ordem dos 150 euros, por causa de impactos da pandemia do novo coronavírus. A situação levou o CESP – Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal a realizar uma greve nas instalações do entreposto, denunciando que a situação, que seria temporária, é agora definitiva. O Lidl garante que os trabalhadores aceitaram já em maio a situação de forma individual. “Esta alteração só ocorre simultaneamente à subida de escalão” para mitigar impactos da redução horária, diz a cadeia.

Em maio a cadeia de retalho alimentar propôs aos trabalhadores do seu Entreposto de produtos não alimentares (em Porto Alto) a redução da carga horária, temporariamente, de 40h para 32h semanais, com a consequente redução salarial de 150 euros, referiu o CESP. “Apesar das dificuldades criadas por tal redução salarial, perante a pressão e as ameaças de que ‘se assim não fosse teria de haver despedimentos’ ou ‘se assim não fosse nunca mais os trabalhadores seriam promovidos’ a generalidade dos trabalhadores aceitou”, alertou o sindicato em comunicado. Uma situação que, dizem, agora se tornou definitiva.

O que diz o Lidl?

O Lidl mostrou-se surpreendido com a greve convocada pelo CESP. “O Lidl Portugal assegura que cumpre integralmente com as suas obrigações legais e convencionais, pelo que se surpreende com esta convocação e reforça que oferece condições de trabalho de excelência no setor”, reagiu porta-voz do Departamento Comunicação Corporativa do Lidl, quando contactado pelo Dinheiro Vivo.

“Ao longo dos últimos meses, o Lidl Portugal tem adaptado a gestão da sua operação ao atual contexto de pandemia, neste caso em particular foi necessário proceder a ajustes no horário dos seus colaboradores no armazém de Porto Alto. O referido armazém, apresenta uma realidade distinta dos demais, por ser tratar de um armazém exclusivamente de artigos não alimentares”, justifica a mesma fonte oficial do Lidl.

“A proposta de redução de carga horária foi colocada logo à partida como sendo definitiva e aceite pelos colaboradores em caráter individual”, reforça a mesma fonte.

A redução de carga horária acordada desde maio é justificada pela companhia como um ato de gestão do atual contexto da pandemia. Mas em março, na fase de confinamento, o Lidl tinha realizado uma campanha de recrutamento para a contratação de 500 colaboradores, campanha para a qual receberam cerca de 16 mil candidaturas, como noticiou o Dinheiro Vivo. A campanha, justificava fonte oficial da empresa, pretendia “reforçar as equipas das suas 258 lojas e dos seus quatro entrepostos, de norte a sul do país.”

Mas, a campanha diz o Lidl, não abrangia o entreposto de Porto Alto. “A campanha de recrutamento do Lidl, não teve em conta o armazém de Porto Alto, tendo sido uma resposta à realidade vivida nas lojas e restantes entrepostos de artigos alimentares”, refere porta-voz do Departamento Comunicação Corporativa.

A redução horária e respetivo corte salarial é progressiva e coincide com a subida de escalão do trabalhador. “Consciente do atual contexto, e tendo em vista a manutenção de todos os postos de trabalho, o Lidl esclarece que esta redução de carga horária irá decorrer de forma progressiva, entre os colaboradores do armazém de Porto Alto, à medida das suas mudanças de escalão”, adianta o Lidl, quando questionado sobre o número de trabalhadores abrangidos por esta medida.

“O Lidl teve o cuidado de garantir que esta alteração só ocorre simultaneamente à subida de escalão, da qual resulta um aumento salarial que mitigará o impacto causado pela redução do horário, pelo que reitera a sua surpresa na convocação desta greve”, garante.

E volta a frisar que “a necessidade das reduções de horários surgem no seguimento de uma quebra de procura de bens não alimentares e de reforçar que a proposta de redução de carga horária foi colocada logo à partida como sendo definitiva e aceite pelos colaboradores em caráter individual.”