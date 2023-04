Lidl vai poupar 108 toneladas de papel com a aposta em preçários digitais

Matosinhos, 28/11/2020 - Afluência ao Hipermercados no Porto e Matosinhos neste em fim de semana de recolher obrigatório. Lidl de Agramonte. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

O Lidl vai começar a substituir os preçários em papel por digitais. A insígnia adianta que até ao final dos primeiros seis meses do próximo antes, toda a sua cadeia de lojas em território nacional, terá exclusivamente preçários digitais, o que vai permitir uma poupança 400 quilos de papel por loja.

Esta iniciativa - que é comum ao grupo Schwarz - já começou em outubro, numa loja piloto e vai agora estender-se a toda rede. O Lidl explica, em comunicado, que os preçários digitais continuarão a incluir o preço e outras informações do artigo. "No espaço de um ano, a cadeia prevê a redução de 50% do papel gasto com esta alternativa, até à transição total e a redução de 100%, com a implementação finalizada", reforça a marca.

Ao poupar 400 quilos de papel por loja, serão salvos a 5,5 eucaliptos com cerca de 7 anos de vida. Ao todo, e multiplicando pelas mais de 270 lojas Lidl em Portugal, será possível poupar, por ano, pelo menos 108 toneladas de papel. O mesmo que dizer, que 1485 árvores não serão abatidas.

Com esta mudança, a empresa diz que também será possível alterar os preços e as informações quase em tempo real. "Os preçários, com ligação direta aos sistemas de gestão de mercadorias, passam a receber todas as informações de forma automática e terminam com os processos complexos de impressão e colocação de novos preços em loja, efetuados até então manualmente", detalha a marca.

Os novos preçários serão alimentados por bateria, que podem ser substituídas. Caso aqueles se avariem poderão ser arranjados, o que vai evitar a produção de outros equipamentos. Os materiais dos preçários atuais, plástico e papel, serão reciclados quando retirados, garante o Lidl, que afirma, ainda, que a sustentabilidade é um dos pilares da cadeia, transversal a todo o seu modelo de negócio.