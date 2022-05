Lidl vai recrutar 150 colaboradores para lojas na Madeira © DR

A empresa alemã de retalho Lidl inicia esta terça-feira o processo de recrutamento de 150 colaboradores para as futuras lojas na Região Autónoma da Madeira. Os postos de trabalho, que podem ser consultados aqui, destinam-se a vários cargos como gestor de loja, adjunto de gestor de loja, responsável de turno ou operador. As lojas começam a abrir a partir do segundo semestre do ano de 2023, adianta a empresa em comunicado.

O Lidl, neste novo recrutamento e para formar as suas equipas, vai investir cerca de dois milhões de euros em mais de 80 250 horas de formação. A cadeia de lojas de desconto pretende também dinamizar a economia local, estabelecendo parcerias com fornecedores regionais da ilha.

A empresa alemã está focada em proporcionar bem-estar e boas condições laborais e económicas aos seus colaboradores, atribuindo um contrato sem termo desde o primeiro dia de trabalho, sendo estes alguns fatores que permitiram que o Lidl "fosse distinguido pela certificação Top Employer 2022, atribuída pelo Top Employers Institute, reconhecido internacionalmente pela sua avaliação em práticas de excelência a nível de Recursos Humanos", lê-se na mesma nota.

Para a administradora de Recursos Humanos do Lidl, Maria Román, "é prioritário para nós recrutarmos localmente, dando aos madeirenses a oportunidade de se juntarem à "família Lidl". O processo que iniciamos agora será faseado, e contará com a habitual formação, adaptada a cada cargo, que damos a todos os colaboradores".

O Lidl anunciou em novembro do ano passado a expansão da sua operação à ilha da Madeira, investindo 100 milhões de euros e consolidando assim a sua presença em Portugal. A empresa já conta com uma rede de 269 lojas de norte a sul do país.