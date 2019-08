Lime lança funcionalidade para evitar condução sob efeito de álcool

A partir de agora, desbloquear uma trotinete Lime pela primeira vez vai exigir o preenchimento de alguns tutoriais de segurança na aplicação. Chama-se “Drunk-Riding Prevention” e é a nova funcionalidade da Lime para evitar que os utilizadores conduzam sob o efeito de álcool.

Além disso, entre as 22h e as 5h, a Lime vai exigir ainda que os passageiros confirmem que não beberam antes da viagem e enviar lembretes ocasionais com práticas de condução seguras.

“A segurança é extremamente importante para a Lime e estamos constantemente a inovar em tecnologia, infraestrutura e educação para definir o padrão de segurança em micromobilidade”, afirma Alvaro Salvat, diretor-geral da Lime para Portugal e Espanha, em nota de imprensa. “Conduzir sob a influência de álcool é perigoso e é por isso que estamos a testar estas mensagens na aplicação, em mercados selecionados, entre as 22h e as 5h, para lembrar os utilizadores e os ajudar a manterem-se a si próprios e à comunidade em segurança”.

A nova funcionalidade é mais uma das iniciativas que a empresa tem vindo a implementar para proporcionar uma experiência de condução segura.

Entre essas iniciativas destaque para a campanha Respect The Ride, à qual mais de 3.000 utilizadores portugueses aderiram, assumindo o compromisso de respeitarem as boas práticas de utilização e segurança; a criação da Patrulha Lime, uma equipa que patrulha as ruas de Lisboa, agora de bicicleta elétrica, para ajudar a organizar a cidade e esclarecer questões de utilizadores e da comunidade; e a campanha “Tudo tem o seu lugar”, durante a qual foram identificados os hotspots disponíveis na cidade de Lisboa e incentivámos ao estacionamento adequado nesses mesmos locais.