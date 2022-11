Linde abre vagas e procura novos talentos no Porto

Diretor de Recursos Humanos, Miguel Núñez © DR

A Linde continua a apostar em Portugal e quer contratar novos talentos na zona do Porto para o Centro de Serviços Partilhados da Europa Ocidental. Esta é um local "estratégico para o futuro da companhia", sublinha o diretor de Recursos Humanos (RH) da Linde Ibéria, Miguel Núñez.

Com vagas em aberto, Núñez afirma que é um grande desafio encontrar talentos para o centro localizado na área do Porto: A empresa pretende "atrair e reter novos profissionais para as várias vagas disponíveis, mas a procura por novos talentos na área é um verdadeiro desafio devido à concorrência na região", sublinha.

"Além de um pacote salarial competitivo", a Linde oferece "benefícios atrativos na área da saúde e incentivamos o teletrabalho", destaca o diretor de RH como fatores que podem ajudar na captação de novos talentos.

"São mais de 700 pessoas que a empresa emprega no país e cerca de 200 integram o Centro situado na cidade invicta", indica a empresa em comunicado.