Linha de comboio entre Guarda e Vilar Formoso fechada em agosto

A linha ferroviária entre Guarda e Vilar Formoso vai estar fechada entre 3 e 28 de agosto. A IP – Infraestruturas de Portugal vai suspender a circulação neste troço ferroviário no mesmo mês em que o troço entre a fronteira portuguesa e Salamanca será eletrificado pela gestora espanhola de infraestruturas, a Adif.

Entre 3 e 28 de agosto, as viagens de comboio neste troço serão substituídas por autocarros, segundo a informação divulgada esta terça-feira pela CP – Comboios de Portugal na sua página oficial. Por causa disso, a deslocação entre Guarda e Vilar Formoso vai demorar praticamente o dobro do tempo, de 44 para 85 minutos.

A IP justifica o encerramento desta linha em agosto com “trabalhos de

modernização”, segundo a instrução a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Estes trabalhos não deverão estar relacionados, contudo, com as obras previstas no programa Ferrovia 2020. Esses trabalhos deverão iniciar-se apenas no primeiro trimestre de 2021 e durar até ao primeiro trimestre de 2023.

Do troço Guarda-Vilar Formoso, a IP já consignou parte dos trabalhos para o subtroço Guarda-Cerdeira, em julho de 2019, no valor de 8,7 milhões de euros. Haverá uma renovação integral dos 16 quilómetros deste subtroço.

No subtroço Cerdeira-Vilar Formoso, haverá uma intervenção em 25 quilómetros de via férrea, num investimento estimado em 50 milhões de euros e que se encontra ainda em fase de concurso. Haverá novas plataformas para os passageiros que utilizarem esta linha e a instalação de sistemas modernos de apoio à sinalização e telecomunicações. Depois destas obras, será possível a circulação de comboios de mercadorias com o máximo de 750 metros de comprimento.

Além do serviço de comboio regional, o troço entre Guarda e Vilar Formoso também é utilizado pelos comboios internacional Lusitânia Comboio Hotel (Lisboa-Madrid) e Sud Expresso (Lisboa-Hendaye). Estes comboios não circulam desde meados de março, por causa do novo coronavírus e do encerramento da fronteira. A fronteira foi reaberta dia 1 de julho mas não há previsão sobre o regresso das ligações internacionais.