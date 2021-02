Linha de seguros de créditos da Cosec potenciou 600 ME em exportações em 2020

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Fevereiro, 2021 • 15:15 Partilhar este artigo Facebook

Em comunicado, a Cosec, que atua na área dos seguros de crédito, adiantou que desde o seu lançamento em 2009, esta linha "já garantiu mais de dois mil milhões de euros, potenciando exportações de 7,8 mil milhões de euros, e já foi procurada por cerca de duas mil empresas que vendem para mercados fora da OCDE".

O instrumento, que foi agora renovado "tem novas condições de cobertura e abrange mercados de destino situados fora da OCDE", adiantou a Cosec, acrescentando que, "com a adesão a esta linha, as empresas exportadoras portuguesas ficam protegidas nas suas vendas para mercados de maior risco, e podem potenciar novos negócios a nível internacional".

Citada na mesma nota, Maria Celeste Hagatong, presidente do Conselho de Administração da Cosec, adiantou que "o crescimento do número de empresas que procuram esta solução com garantia do Estado é revelador da necessidade dos exportadores portugueses de garantir as suas vendas, sendo igualmente de destacar o aumento do número de países de destino das vendas destas empresas, o que demonstra o potencial de diversificação de mercados desta linha de seguro com garantia do estado".

A Cosec, em parceria com o IAPMEI, lançou "um vídeo de divulgação desta linha, demonstrando as condições e as vantagens em aceder a este instrumento de mitigação de risco", indicou a organização na mesma nota.

A Cosec é responsável pela "gestão do Sistema de Seguro de Créditos com Garantia do Estado português, para apoiar as empresas na sua exportação e internacionalização para países de risco mais agravado", recordou a entidade.