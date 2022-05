Lionesa duplica oferta para receber mais de 10 mil trabalhadores

Eduarda Pinto, diretora executiva do Lionesa Business Hub. © Pedro Correia/Global Imagens

O Lionesa Business Hub (LBH) está a finalizar a construção de um novo edifício de escritórios para acolher 700 colaboradores. Esta equipa, que começará a instalar-se no final do verão, vai juntar-se a uma comunidade que ascende hoje a sete mil pessoas, mas que a breve prazo atingirá as 10 mil.

Com a conclusão de mais esta fase do plano de expansão do centro empresarial de Leça do Balio, chega outro inquilino internacional e na mala traz ambiciosos projetos de recrutamento. Segundo Eduarda Pinto, diretora do LBH, o cliente é uma multinacional que pretende iniciar uma nova área de negócio no país.

O nome da empresa é ainda confidencial, mas a gestora do centro já levanta um pouco o véu: "É uma grande empresa com presença no país e também no Porto e que, até ao momento, já contratou 350 pessoas", necessitando de um total de 700 profissionais, que se irão instalar em sete mil metros quadrados arrendados já em 2021.

Este é um dos projetos que o LBH fechou no último ano, ainda marcado pela crise pandémica que desencadeou um ambiente de incerteza quanto ao futuro do mercado de escritórios. Apesar das dúvidas que se instalaram nas empresas e das alterações verificadas nos modelos de trabalho, o centro não sentiu uma travagem na procura de espaços para arrendar.

O LBH, que este ano comemora 20 anos de operação, assinou neste período pandémico um total de seis novos contratos, de que são exemplo a Volkswagen Financial Services e a dinamarquesa Vestas, que dobrou a área arrendada.

Um novo paradigma

De acordo com Eduarda Pinto, o país vive "um novo paradigma. Já não se vem para Portugal à procura de mão-de-obra barata, mas de talento". E neste contexto de forte procura de recursos humanos, o plano de expansão da LBH não sofreu alterações, mas o valor orçamentado para a execução do projeto terá de ser revisto em alta dado o contexto inflacionista que se regista nos materiais de construção e no custo da mão-de-obra. Como sublinha a gestora "há uma guerra infernal de preços".

O projeto contemplava um investimento inicial de 100 milhões de euros a realizar até 2025, envolvendo a duplicação da área de escritórios, ou seja, atingir os 110 mil metros quadrados, a construção de uma unidade de co-living e de um edifício de services apartments, expansão da área de retalho, e consolidação das áreas verdes envolventes.

O plano construtivo mantém-se, mas o valor orçamentado deverá resvalar e a conclusão do projeto poderá também estender-se para lá de 2025. Segundo adianta a responsável, a expansão para o lote original da Lionesa, uma antiga fábrica de tecidos de seda, e para norte "não é prioritária", estando a sua efetivação dependente da demanda do mercado.

"A prioridade será para a zona sul", até ao Mosteiro de Leça, terreno que irá receber um edifício de co-living, com 100 unidades de alojamento, e outro de services apartments, com 60 residências, que serão explorados por operadores especializados nestes negócios. As construções arrancam ainda este ano e deverão estar concluídas no início de 2024.

Segundo Eduarda Pinto, estes investimentos são uma resposta às empresas que contratam pessoas vindas de fora e que, assim, têm uma solução habitacional num espaço inserido na comunidade, aos nómadas digitais e também aos profissionais que carecem de alojamento por períodos de curta duração.

O LBH distingue-se pela grande diversidade de culturas, tendo na sua comunidade 46 nacionalidades. No centro, estão atualmente 120 empresas, 56% do setor das tecnologias de informação, seguindo-se as áreas da inovação, marketing, consultoria e centros partilhados.

O centro empresarial tem também apostado na oferta de um conjunto alargado de comodidades e benefícios para os colaboradores, mas agora quer medir o índice de felicidade da comunidade.

"Hoje não são as empresas que escolhem os colaboradores, são os colaboradores que escolhem as empresas", sublinha Eduarda Pinto. E para aferir da satisfação dos profissionais, o centro está a desenvolver uma ferramenta tecnológica para saber até que ponto está a contribuir para o bem-estar do ecossistema. Dentro de dois meses, como aponta Eduarda Pinto, já poderá monitorizar os dados para alcançar "o grande objetivo de crescer no conceito felicidade no espaço de trabalho".