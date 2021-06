Lionesa faz parceria com comércio local e oferece 150 refeições

Mural da Lionesa © Direitos reservados

Nos dias úteis da próxima semana, quando se celebra o S. João, a Lionesa vai oferecer 150 refeições, entre almoços e jantares, a todos os que trabalham no hub empresarial situado em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos, onde estão alojadas mais de 120 empresas, que asseguram emprego a mais de 5000 trabalhadores.

A iniciativa resulta de uma parceria com o restaurante Picanha Grill Lionesa e com o Mercado de Matosinhos, com o objetivo de celebrar o santo popular e, em simultâneo, "apoiar a restauração e o pequeno comércio, este que fornece os produtos frescos consumidos no Mercado", detalha a organização em comunicado.

O menu obedece à tradição da época: caldo verde, sardinha e fêveras. As inscrições serão feitas online e exclusivas aos lioneses. Durante a semana serão ainda oferecidos manjericos e um bookmark personalizado a todos aqueles que estejam no Business Hub.

A Lionesa alberga marcas como Oracle, Farfetch, eDreams, Vestas, Cofco, Klockner Pentaplast, Generix e Hilti.

A empresa lembra que "o novo parque verde e de lazer com 5 hectares, da autoria dos arquitetos Siza Vieira e Sidónio Pardal, vai ligar a Lionesa ao Mosteiro de Leça do Balio, seguindo o rio Leça, que atravessa o parque, até ao oceano, através da nova ciclovia. Siza, com a reabilitação do Mosteiro de Leça e a construção do seu novo templo, acrescenta um novo sentido de património e uma nova missão cultural a uma nova Lionesa, atingindo 110 mil metros quadrados de escritórios, um Concept Hotel, Serviced Apartments e uma International School".