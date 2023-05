Lionesa quer reativação da Linha de Leixões para alavancar negócios

Pedro Pinto é proprietário da Lionesa e acionista maioritário da Livraria Lello. © Pedro Correia/Global Imagens

Pedro Pinto, dono do centro empresarial Lionesa, em Leça do Balio, não desiste de reivindicar a reativação da linha ferroviária de Leixões para transporte de passageiros. Depois de duas cartas enviadas ao Ministério das Infraestruturas, uma endereçada ao anterior titular da pasta, Pedro Nuno Santos, e outra, mais recente, ao atual ministro, João Galamba, o empresário volta a reclamar esta solução de mobilidade, recordando que é essencial para o crescimento dos negócios no território. Pedro Pinto lembra que está em desenvolvimento o plano ferroviário nacional, mas a linha que liga o Porto de Leixões à estação de Contumil, no Porto, "continua a ser uma miragem", mantendo-se afeta exclusivamente ao tráfego de mercadorias.

"A Lionesa já tem pouco para crescer, mas tem interesse em dinamizar o território", sublinha. Aliás, a última carta endereçada ao Ministério das Infraestruturas foi subscrita pelo centro empresarial, em representação das 120 empresas que alberga, e por mais uma dezena de indústrias instaladas na esfera do percurso ferroviário de Leixões. Melhorar as condições de acessibilidade àquela zona empresarial e industrial da região Norte irá "ajudar a transformar este território", sublinha Pedro Pinto. O empresário lembra inclusive que está a pagar um autocarro para transportar os colaboradores da FedEx, o último grande cliente a instalar-se na Lionesa. "Era um negócio muito apetecível, andava meio mundo atrás" e agora "tem uma unidade em Portugal", mas a linha que deveria estar operacional não se vislumbra, diz. Só na Lionesa trabalham quase oito mil pessoas, de 46 nacionalidades, a que se soma num círculo próximo outros milhares entre grupos como a Sonae, Efacec ou Super Bock.

"As empresas, para além da carga fiscal que suportam, têm que assumir estas responsabilidades e conseguir atrair talento", aponta. "Nós não podemos pagar tudo", diz o empresário, que defende a subida do Salário Mínimo Nacional (SMN) para a casa dos mil euros brutos, numa aproximação ao valor praticado em Espanha. E vai mais longe: "O talento ganha muito mal neste país. É vergonhoso termos o nível de remunerações que temos". Na perspetiva de Pedro Pinto, "não se pode vender produto com base numa filosofia de mão-de-obra barata. A solução está na produtividade". O empresário defende que "os agentes políticos têm de agir, de encontrar soluções de mobilidade, de avançar com o TGV, aumentar o SMN, baixar os impostos e atuar nas taxas de juro".

Mesmo neste contexto, Pedro Pinto mantém o seu plano de investimento na Lionesa. Em setembro, deverá iniciar a obra para a edificação de mais 29 mil metros quadrados, divididos entre espaços para a instalação de empresas e um coliving com 104 apartamentos. O investimento ronda os 29 milhões de euros e deverá ficar concluído num prazo de ano e meio. É que na sua opinião, os colaboradores não vão deixar de marcar presença nos escritórios, apesar da dinâmica que o teletrabalho ganhou com a pandemia. Citando a máxima "quem não é visto, não é lembrado", Pedro Pinto considera que pessoas com ambição de crescer não o conseguem em teletrabalho, só se for ocasional. Além disso, "é muito mau para um trabalhador que a sua produtividade seja medida por um algoritmo. As empresas deixam de comprar o tempo". Este ano, o empresário perspetiva que a Lionesa gere um volume de rendas da ordem dos 10 milhões de euros.