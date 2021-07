Lisboa com projeto piloto de recolha de grandes eletrodomésticos porta a porta

"Estejam na cozinha ou na garagem, nós levamo-los para reciclagem" é o lema do projeto pioneiro que une a Câmara Municipal de Lisboa e o Electrão © Pixabay

Ajuda, Alcântara e Belém são as três freguesias da capital que, desde o dia 1 de julho e até 31 de dezembro, vão ter recolha diretamente em casa dos moradores de eletrodomésticos de grandes dimensões. E de forma gratuita.

"Estejam na cozinha ou na garagem, nós levamo-los para reciclagem." Este é o lema do projeto pioneiro que une a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o Electrão - Associação de Gestão de Resíduos com o objetivo de recolha de equipamentos eletrónicos volumosos porta a porta.

Basta os moradores destas três freguesias ligarem para o 808 20 32 32 da CML que a equipa de recolha se irá encarregar de carregar o velho equipamento entre a casa, arrecadação ou garagem e o veículo de transporte, com a finalidade de encaminhá-lo para reciclagem.

Em comunicado, a Electrão garante que, por estarmos a viver uma pandemia, serão cumpridas todas as normas de higiene e segurança definidas pela Direcção Geral de Saúde, nomeadamente a utilização de equipamento de proteção individual.

Este serviço gratuito será um complemento de outros de recolha de resíduos que o município lisboeta já oferece, porta a porta (e que poderá consultar no site da autarquia), e que é também complementado pela rede de locais de recolha do Electrão (que pode também consultar no site).

Equipamentos muitas vezes desviados do circuito de reciclagem

"O projeto piloto vai garantir que os equipamentos eléctricos recolhidos, alguns dos quais com materiais perigosos, vão ser encaminhados para reciclagem em unidades licenciadas para o efeito, contribuindo para o cumprimento das metas nacionais de recolha a que Portugal está obrigado", sublinha o Diretor-Geral do Electrão, Pedro Nazareth, em comunicado.

"Ao contrário do que acontece com as embalagens e com as pilhas, que podem ser facilmente transportadas pelos consumidores, os grandes equipamentos eléctricos, como frigoríficos ou máquinas de lavar, podem colocar problemas a alguns cidadãos que, por várias razões, não têm capacidade de os carregar até um local de deposição. Esta é uma das barreiras que queremos ultrapassar com este serviço", explica ainda.



Segundo um estudo recente da Organização das Nações Unidas, cada família acumula, em média, 11 equipamentos eléctricos que já não usa. E isto impede o aumento dos níveis de reciclagem de equipamentos eléctricos, não só em Portugal, como em toda a Europa.

Este projeto piloto pretende ainda dar resposta a um dos grandes problemas associado a este tipo de resíduos: o mercado paralelo. Muitos dos equipamentos elétricos de grandes dimensões que são depositados na via pública, à espera de serem transportados pelos serviços municipais, acabam por ser desviados deste circuito oficial antes da chegada da viatura municipal. E isso faz com que muitos destes equipamentos não sejam descontaminados, com prejuízos para a saúde humana e para o ambiente.