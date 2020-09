Lisboa e Porto concentram injeção de 94 milhões nos transportes públicos

As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vão concentrar a injeção de 94 milhões de euros do Governo para repor os transportes públicos. As duas principais regiões portuguesas vão ficar com 90 milhões de euros, ou seja, 95,7% do montante utilizado pelo Fundo Ambiental para as autoridades de transportes compensarem os operadores pela redução de procura registada desde que a covid-19 chegou a Portugal.

A distribuição de valores foi conhecida através de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República assinado pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro. Sobram 4 milhões de euros para as restantes 21 comunidades intermunicipais.

A Área Metropolitana de Lisboa vai ficar com a maior parte deste ‘envelope’, no valor de 67,3 milhões de euros. Este montante corresponde a 71,6% das verbas atribuídas. Para a Área Metropolitana do Porto foram atribuídos 22,7 milhões de euros, ou seja, 24,15% do ‘cheque’ atribuído pelo Fundo Ambiental.

As duas grandes cidades poderão, contudo, não receber todo o montante disponível. Nas próximas duas semanas, para colmatar as necessidades de financiamento entre junho e setembro, Lisboa vai receber 46 milhões de euros e o Porto vai ficar com 15,4 milhões de euros, ou seja, mais de dois terços do valor previsto.

A restante verba será atribuída até ao final de outubro, mediante a entrega de um relatório de avaliação de necessidades de financiamento para o último semestre do ano. Lisboa poderá receber até 21,3 milhões de euros; no Porto, o limite é de 7,3 milhões de euros.

As restantes comunidades intermunicipais vão receber, nas próximas duas semanas, metade do montante previsto; a restante verba chegará até ao final de outubro

A elevada procura nas áreas metropolitanas em comparação com as restantes comunidades intermunicipais explica a discrepância na distribuição de verbas.

Lisboa e Porto “apresentam níveis mais elevados de procura e de dependência do transporte coletivo que, rapidamente, podem provocar a rutura do sistema de transportes públicos, por incapacidade de resposta das ofertas disponíveis à procura, com consequências potencialmente mais graves para a mitigação dos riscos de contágio e contenção da pandemia”, sustenta o gabinete liderado por Eduardo Pinheiro.

Nas restantes regiões, “os níveis de utilização do transporte público são mais reduzidos e muito dependentes da procura gerada pelas escolas, admitindo -se que o regresso à normalidade das aulas permita a retoma da procura e o reequilíbrio das operações de transportes, especialmente tendo em consideração a possibilidade de alocação de verbas habitualmente destinadas ao financiamento do transporte escolar e que não foram despendidas ou que não se prevê venham a ser necessárias, para o financiamento da sustentabilidade do transporte público”.

A transferência extraordinária de 94 milhões de euros do Fundo Ambiental para as autoridades de transportes acumula com os 129,7 milhões de euros de transferência do Orçamento do Estado para 2020 para o PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária.