Lisboa e Porto de comboio vai demorar mais 6 minutos

A viagem de comboio entre Lisboa e Porto vai demorar mais seis minutos a partir de 5 de agosto. Este é o impacto das obras de renovação na linha de caminho-de-ferro que estão a decorrer na Linha do Norte, no troço entre Ovar e Gaia, a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP). A CP, ainda assim, não vai reduzir o número de viagens.

“O acréscimo do tempo de percurso de alguns comboios decorre das intervenções a realizar na infraestrutura. Por decisão da IP, são definidas limitações de velocidade à circulação dos comboios nos troços em obra”, justifica fonte oficial da IP ao Dinheiro Vivo.

O aumento no tempo de viagem vai sentir-se tanto no Alfa Pendular como no Intercidades: no Alfa Pendular, a viagem entre Lisboa-Santa Apolónia e Porto-Campanhã vai passar a demorar 2 horas e 50 minutos, em vez das atuais 2 horas e 44 minutos; a viagem de Intercidades passará a durar 3 horas e 16 minutos em vez das atuais 3 horas e 8 minutos, de acordo com a página oficial da CP.

O primeiro comboio da manhã vai também partir mais tarde: o primeiro comboio de Lisboa para o Porto vai passar a sair às 6h30 (em vez de ser às 6h00); a última viagem mantém o horário de saída às 21h30.

As mudanças de horário também afetam a ligação entre Braga e Lisboa, que irá demorar mais cinco minutos, se a deslocação for feita por Alfa Pendular: 3 horas e 30 minutos (em vez de 3 horas e 25 minutos). A viagem entre estas cidades deverá continuar a durar 3 horas e 56 minutos quando são utilizados os comboios Intercidades.

Nas restantes ligações de longo curso não estão previstas mudanças na duração ou número de viagens.

Obras na Beira Alta

A renovação ou construção de linhas de caminhos-de-ferro também abrange outras zonas do país. A IP vai começar as obras entre Cerdeira e Guarda, na linha da Beira Alta, daqui a um ano, ao abrigo do programa Ferrovia 2020. Com orçamento de 11 milhões de euros, esta intervenção irá demorar 10 meses e irá decorrer ao longo de 14 quilómetros, de acordo com o concurso lançado ontem, na Guarda, por Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

O ministro aproveitou ainda para lançar o concurso para a renovação do sistema sinalização da rede ferroviária nacional, avaliado em 63 milhões de euros.