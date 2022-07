Lisboa é um dos 20 destinos promovidos pela Airbnb como mais atrativo para trabalhar

Lisboa é um dos destinos para nómadas digitais © DR

A Airbnb quer ajudar a promover alguns destinos mundiais como sendo mais atrativos para quem quer trabalhar remotamente. São 20 estes destinos e a cidade de Lisboa é um dos privilegiados.

Como refere a empresa em comunicado, a crescente presença deste nómadas digitais, acaba por gerar oportunidades económicas para os locais onde decidem viver e trabalhar.

"Lisboa está entre o grupo restrito de 20 destinos que a Airbnb irá destacar entre a comunidade de nómadas digitais, não só pelo seu clima e localização geográfica, mas também pela sua vasta gama de serviços, redes de ligação de transportes, ofertas culturais e de lazer e variedade de opções de alojamento", explica a empresa.

Assim, nos próximos meses a Airbnb vai criar hubs de informação especializados, que vão destacar os melhores alojamentos locais para estadias de longa duração e divulgar todas os dados sobre requisitos de entrada e políticas fiscais. Estes hubs devem entrar em funcionamento até ao final de 2022.

Para a capital portuguesa, a empresa lançou o Portal da Cidade em Lisboa, a primeira ferramenta da indústria para apoiar as autoridades turísticas da cidade com dados sobre os bairros. Uma ferramenta que visa ajudar os municípios a perceber as mudanças dos padrões de quem viaja e manter a economia gerada por este turismo.

Como explica Mónica Casañas, diretora geral da Airbnb Marketing Services SL, "na sequência da pandemia, surgiu uma nova forma de conjugar vida profissional e viagens, com muitos trabalhadores a já não terem de estar presentes nos seus escritórios a tempo inteiro. Ao estabelecer parcerias com destinos como Lisboa e as Ilhas Canárias, queremos ajudar as pessoas a desfrutar desta flexibilidade e apoiar o regresso das viagens de uma forma segura e responsável, ao mesmo tempo que geramos novas oportunidades económicas para as comunidades locais e distribuímos talentos por todo o mundo".