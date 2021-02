Lisboa entre as cidades europeias com maior inclusão de carros elétricos

Trânsito na Segunda Circular em 30 de setembro de 2020. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo 18 Fevereiro, 2021 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lisboa está entre as cidades europeias com maior inclusão de carros elétricos. A Microsoft apresentou esta quinta-feira a avaliação do impacto da tecnologia na eficiência da mobilidade urbana. A capital portuguesa é reconhecida pela aposta em transportes com fontes de energias renováveis mas falha no desenvolvimento de medidas de mobilidade urbana.

Entre 29 cidades europeias, Lisboa aparece no quinto lugar quando se fala na penetração de carros elétricos no parque rodoviário da cidade. No uso de transportes com recurso a energias renováveis, a capital portuguesa aparece no lugar seis, segundo o índice de mobilidade inteligente em cidades europeias apresentado pela tecnológica norte-americana.

No nível de redução de emissões de dióxido de carbono, Lisboa fica no lugar 13, embora fique na posição cinco na concentração de partículas finas no ar. A definição de zonas de emissão reduzida, onde veículos anteriores a 1996 ou 2000 - conforme a zona - é a principal razão para esta posição.

Ainda assim, Lisboa surge penalizada no tempo despendido nos meios de transporte da cidade e na adoção variada às alternativas de locomoção. As alternativas existem, no entanto, o volume de utilização continua a centrar-se nos serviços de trotinetes elétricas (5º lugar).

Relativamente aos investimentos públicos nas infraestruturas de mobilidade urbana, Lisboa apresenta-se no último lugar da tabela, demonstrando um baixo nível de digitalização das instituições do Estado comparativamente às restantes cidades europeias.

A capital portuguesa é a quarta cidade com melhor retorno nas medidas de mobilidade urbana, mas surge em 22º lugar quanto ao nível de desenvolvimento das mesmas.

A análise da Microsoft recorreu a mais de 20 fontes internacionais, incluindo o Eurostat, a Agência Europeia do Meio Ambiente e a OCDE, e um total de 35 indicadores de mobilidade urbana inteligente.

Foram analisadas, neste estudo, as cidades de Amesterdão, Atenas, Barcelona, Berlim, Birmingham, Bruxelas, Budapeste, Colónia, Copenhaga, Dublin, Hamburgo, Helsínquia, Lisboa, Londres, Lyon, Madrid, Manchester, Marselha, Milão, Munique, Oslo, Paris, Praga, Riga, Roma, Estocolmo, Tallinn, Viena e Varsóvia.