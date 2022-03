Lisboa Investments cria "Incubadora de CEOs" para alavancar startups em fase inicial

"Incubadora de CEOs" é um projeto de mentoria para startups em fase inicial, criado pela Lisboa Investments © Pixabay

A Lisboa Investments, consultora especializada na criação de negócios inovadores e captação de capital para startups e PME, lança agora o seu novo projeto de "Incubadora de CEOs" - uma plataforma que reúne um grupo de dez CEOs de startups até cinco anos de atividade, com o intuito de partilharem as suas experiências, desafios e network.

A arrancar já em maio deste ano, o projeto tem como objetivo apoiar os CEOs de startups ainda numa fase inicial, contribuindo para a expansão e internacionalização das suas empresas. Para cumprir este propósito, a incubadora contará com o contributo de um mentor e vários CEOs de empresas já estabelecidas com sucesso em Portugal.

"O desafio que um empreendedor enfrente hoje pode ser o desafio que outro enfrentou no passado ou enfrentará no futuro", realça a Lisboa Investments em comunicado, explicando que, "ao reunirem-se no mesmo grupo, os CEOs vão ajudar-se mutuamente, partilhando soluções para desafios pelos quais todas as startups passam".

De acordo com a consultora, esta dinâmica de cooperação pode revelar-se a solução ideal para potenciar o crescimento das empresas. A ação, que começa em maio e decorre até novembro em formato online, já tem as inscrições abertas.