Lisboa no topo das preferências europeias para centros tecnológicos

Lisboa é uma das cidades que reúne as preferências das tecnológicas europeias na hora de instalar hubs tecnológicos. De acordo com o Wall Street Journal há várias cidades da Europa que apresentam condições favoráveis à instalação e crescimento destes centros, como a subida do capital de risco investido em empresas. Também Edimburgo, na Escócia, e Cracóvia, na Polónia, acompanham a capital portuguesa nesta lista.

As incubadoras e espaços de coworking que estão a invadir os edifícios históricos são apontados como fatores decisivos para Lisboa estar em destaque.

Em 2017 foram investidos cerca de 12,4 mil milhões de euros, oriundos de capital de risco, em empresas sedeadas na Europa, segundo dados da Preqin. O jornal refere que há vários motivos a explicar estes dados, entre os quais o investimento dos governos locais em medidas com vista ao crescimento tecnológico como, por exemplo, a organização de eventos internacionais e o lançamento de startups.

Já o relatório “State of European Tech”, elaborado pela sociedade de capital de risco Atomico, revelou, no final do ano passado, que Lisboa é uma das cidades preferidas na Europa para abrir uma startup, ocupando o 8º lugar nas preferências europeias.

“Esta cidade consegue equilibrar a oportunidade profissional e a qualidade de vida. Quando esses dois elementos se encontram e combinam, há um efeito magnético incrível para as pessoas talentosas, que veem Lisboa agora como viam capitais tecnológicas como Berlim há três ou cinco anos”, explicou ao Dinheiro Vivo Tom Wehmeier, autor do relatório.