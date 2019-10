Lisboa perde mais uma empresa de trotinetas. Voi exige concurso para licenças

A Voi é a quarta empresa a deixar de partilhar trotinetas em Portugal em menos de um ano. A empresa sueca comunicou esta quarta-feira a saída da capital portuguesa através de uma nota de imprensa com críticas para a postura da câmara municipal de Lisboa. A plataforma exige que passe a haver um concurso para atribuição de licenças na capital, tal como vai acontecer em breve no Porto.

“Lisboa é uma cidade virada para o futuro e que abraçou a micro-mobilidade para criar uma cidade mais agradável e sustentável. Contudo, isso teve algumas consequências não intencionais, como a desorganização e a condução perigosa. Pela nossa experiência – considerando que somos uma empresa europeia – acreditamos firmemente que Lisboa e os seus cidadãos beneficiariam de um processo que conduzisse a um concurso público ou à atribuição de licenças”, refere o documento.

Essa legislação, entende a Voi, “permitiria à cidade regular as empresas de micro-mobilidade através deste documento e criando, de facto, igualdade de oportunidades para o restrito número de operadores que realmente podem investir em Lisboa no longo-prazo e ajudar a cidade a atingir as metas de mobilidade e de sustentabilidade”.

A empresa sueca vai agora encerrar as operações em Portugal “de forma responsável” e durante as próximas semanas vai recolher todas as trotinetas que estiverem espalhadas pela cidade de Lisboa.

EMEL está a recolher trotinetes mal estacionadas em Lisboa

Focada em investir em cidades “onde as condições de regulação permitem investir no longo-prazo”, a Voi “espera voltar, no futuro, a Lisboa”. Mas “quando e apenas a legislação das trotinetas mudar”.

A empresa sueca, depois de ter começado em Lisboa com 200 trotinetas, em dezembro, chegou a partilhar estes veículos também na cidade de Faro.

Lisboa perde empresas

Em meados de 2019, Lisboa chegou a ter nove empresas de partilha de trotinetas. Só que no início de outubro, três marcas já tinham desistido do mercado português – Wind, Tier e Bungo. Para entrar na cidade portuguesa e em algumas outras cidades, a autorização prévia de cada município tem sido condição suficiente para iniciar operações.

Na cidade de Matosinhos, por exemplo, só com a adesão à plataforma AYR, desenvolvida pelo CEiiA, é que estas plataformas podem começar a operar. O município do Porto prepara-se para abrir um concurso público para atribuir licenças para a partilha das trotinetas.