Lisboa recebe primeiro Burger King 100% vegan da Península Ibérica

O primeiro Burger King 100% vegan da Península Ibérica vai ser inaugurado em Belém, na cidade de Lisboa, e vai estar aberto ao público durante um mês.

O diretor geral do Burger King Portugal e Espanha, Jorge Carvalho, afirma que "a escolha de Portugal para a abertura do primeiro restaurante vegan na Pensísula Ibérica é mais um exemplo da importância do mercado português para a marca a nível mundial".

O Burger King foi pioneiro no lançamento da categoria vegetal em 2019, ano em que o franchisado iniciou a parceria com a marca The Vegetarian Butcher - da Unilever. Desde então a marca de fast food tem "continuado a alargar a gama de produtos de origem vegetal com o objetivo de dar resposta às necessidades dos consumidores que querem reduzir o consumo de carne", lê-se no comunicado enviado às redações.

O CEO do The Vegetarian Butcher, Hugo Verkuil, revela que "a abertura do primeiro restaurante 100% vegan de Burger King na Península Ibérica, em Belém, é mais uma oferta única no mercado e um mais passo na estratégia inovadora da marca que pretende democratizar o acesso aos seus restaurantes a todo o tipo de consumidores".

"A abertura do restaurante 100% vegan em Lisboa é a forma perfeita de celebrar a nossa parceria de três anos com o Burger King", remata Verkuil.

O restaurante já está a funcionar e estará aberto ao público durante um mês.