Lisboa recebe trotinetas com inteligência artificial

Trotinetas da Link foram criadas a partir da empresa de robótica de transporte Superpedestrian, nascida no MIT. © DR

Desde o início de mês que há trotinetas elétricas com inteligência artificial a circularem pelas ruas de Lisboa. A Link é a mais recente empresa de partilha destes veículos na capital portuguesa. Até 1600 unidades vão estar disponíveis até ao final deste mês.

Na fase inicial, cada minuto de viagem custa 15 cêntimos e não há qualquer comissão pelo uso da trotineta. Os veículos da Link estão disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semanas. A aplicação móvel link permite desbloquear as trotinetas nos sistemas operativos Android (Google) e iOS (Apple).

As trotinetas da Link apenas podem ser deixadas nos local autorizados pela câmara municipal de Lisboa. Se isso não acontecer, a empresa é imediatamente notificada.

Além de serem mais largas e mais compridas do que a concorrência, as trotinetas da Link contam com uma rede de sensores e de microprocessadores. Com a ajuda da inteligência artificial, é possível detetar problemas como o sobreaquecimento das baterias, o estado dos travões e outro tipo de problemas eletrónicos. Se alguma destas falhas ocorrer, a trotineta fica imediatamente inoperacional

"O sistema realiza continuamente uma radiografia completa da trotineta, sempre que esta estiver ativa. Quando falamos em padrões de mobilidade partilhados, este é um grande passo em frente na segurança das trotinetas, assim como o cinto de segurança foi para os carros", nota o responsável de operações da Link para o mercado português, João Afonso.

A tecnologia incorporada nos veículos foi desenvolvida pela empresa de robótica Superpedestrian, nascida em 2013 no instituto norte-americano MIT. A Superpedestrian também é a fabricante das trotinetas.

A opção pelos sensores e a inteligência artificial também "reduz a necessidade de reparações, diminui o desperdício, alarga a vida útil e aumenta a disponibilidade da frota, traduzindo-se numa melhor eficiência de manutenção que é melhor para o planeta".

Mesmo assim, a Link emprega uma equipa de nove pessoas a tempo inteiro no centro de operações.

Embora esteja focada na operação de Lisboa, a empresa está de olho na expansão nacional. "Somos uma empresa que tem interesse nas cidades mais pequenas, pelo que a expansão para outras cidades de Portugal está no horizonte."

Em Portugal, a Link concorre com as trotinetas da Lime, da Bolt, da Bird e da Frog.