Lisboa tem uma nova plataforma para dar visibilidade ao comércio local

'Lisbon Shopping' é a nova plataforma digital que pretende "dar visibilidade e garantir o futuro" do comércio local. A iniciativa é da Câmara Municipal de Lisboa, e conta com a parceria da União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

Disponível em lisbonshopping.pt, a plataforma pretende dar a conhecer os estabelecimentos comerciais da capital "de forma simples, interativa e ajustada aos interesses dos comerciantes e às preferências dos utilizadores". Segundo o comunicado, mais do que um diretório online do comércio de proximidade de Lisboa, é possível encontrar neste portal informação "atualizada, útil e relevante", que pode ser pesquisável por atividade, por bairro e/ou por localização.

Comércio alimentar, joalharia e relojoaria, lar e decoração, lazer e cultura, restauração e hotelaria, saúde e bem-estar, serviços e reparações ou vestuário e acessórios são as várias categorias de atividades disponíveis. Tem já mais de 80 negócios inscritos.

"No 'Lisbon Shopping' todos os comerciantes registados podem divulgar, de forma gratuita, os seus estabelecimentos, contar a sua história, criar campanhas e ofertas especiais e ainda ampliarem a sua presença no digital", através da ligação aos seus sites, lojas online e redes sociais. O registo é gratuito e válido apenas para estabelecimentos comerciais com atividade em Lisboa.