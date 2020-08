Lisboa veste-se de verde para receber Liga dos Campeões

Lisboa veste-se esta noite de verde para receber a Liga dos Campeões, competição cuja “final a 8” decorre este ano na capital. Uma iniciativa da Heineken, marca patrocinadora principal da Champions.

“A espera chegou ao fim: a UEFA Champions League (UCL) está de volta a Portugal e, para celebrar este regresso de forma única, a nossa marca Heineken, patrocinadora oficial da mais prestigiada competição de clubes preparou uma ativação que vai sem duvida fazer a diferença. Foi um grande desafio para toda a equipa em tão pouco tempo preparar a cidade para este grande acontecimento”, diz Diogo Cunha de Sá, Corporate Affairs & Sponsorship Head da Heineken, citado em nota de imprensa.

Durante dois dias o rio Tejo vai vestir-se de verde com oito veleiros iluminados com a cor da cerveja Heineken representando as oito equipas finalistas que jogarão em Lisboa.

“Em simultâneo, um prédio da baixa pombalina recebe uma iluminação especial e os seus residentes brindam ao regresso da Champions. Alguns pontos de venda da marca também vão fazer parte deste brinde sendo também totalmente iluminados de verde”, informa a Red Door Agency, a empresa que responsável pelo projeto criativo e pela produção da ativação Green Lights for The Champions.

A iluminação da cidade junta-se à campanha multimedia (TV, digital e outdoor) que a Heineken tem no ar, desde 28 de julho a 23 de agosto, período que engloba a fase final da competição (quartos-de-final, meias-finais e final), que será realizada em Lisboa. A competição regressa na sexta-feira, quase cinco meses depois da paragem devido à pandemia do novo coronavírus.