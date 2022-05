Lisbon Digital School vai ter academia de verão focada em marketing digital

Sala de aula da escola Lisbon Digital School © DR

A Lisbon Digital School, escola de formação em Marketing Digital, vai ter uma Summer Academy (Academia de verão, em tradução livre), com duas semanas de formação que decorrem de 1 a 12 de agosto, na Casa da Praia, em Oeiras. As inscrições já se encontram abertas e o objetivo do programa é capacitar novos talentos de forma a responderem à crescente necessidade de encontrar profissionais mais qualificadas na área.

Esta vai ser uma experiência imersiva e 360º, que junta a formação na área do Marketing Digital ao desenvolvimento de um projeto de uma marca com acompanhamento de profissionais das áreas da Tecnologia, Criatividade e Data, sublinha e escola.

Esta Summer School vai ser realizada na sede do WYgroup, grupo de Marketing e Customer Experience Services e é um projeto que conta com algumas das agências criativas deste grupo, revela o comunicado enviado às redações.

O programa, que já está disponível para consulta aqui, inclui aulas de Websites, SEO, Marketing Digital 360º, Webcopy, Social Media, Performance, entre outras. Estes são alguns dos profissionais que vão estar presentes e que são formadores na Lisbon Digital School como: a Head of Digital Growth nos CTT, Inês Coelho, Head of Digital Activation na Innovagency, Mário Alcântara, Creative Head na East Atlantic Engineering, Ângelo Marques, Global SEO Specialist na Mercedes-Benz.Io, Miguel Maio, Chief Innovation Officer na Lisbon Digital School, Paulo Rossas, CEO e Fundador da Drivenly, Ricardo Gil, entre outros.

Existe a possibilidade de o aluno que mais se destacar fazer um estágio numa das unidades do WYgroup, que está sujeito a entrevista e admissão pelos responsáveis, lê-se na mesma nota.

A CEO da Lisbon Digital School, Natacha Pereira, explica que "este programa tem como objetivo oferecer conhecimentos e experiência aos nossos jovens talentos e contribuir para o desenvolvimento do seu futuro profissional, além de ser uma boa oportunidade para se destacarem no mercado de trabalho. Dispomos de formadores de excelência e estamos integrados num grupo que permitirá elevar a experiência destes alunos para outro patamar, colocando em prática os conhecimentos adquiridos com o desenvolvimento de um projeto de uma marca real, orientados por mentores que são profissionais de agências como a WY Creative, a Bliss Applications ou a WhiteWay".