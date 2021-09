Lisbon Marriott adere ao IVAucher

GARDENNNNNNNNNNNN - MARRIOTT

A partir do dia 1 de outubro, o Lisbon Marriott Hotel estará no leque daqueles que vão constar do sistema de incentivos IVAucher, permitindo aos seus hóspedes e clientes acumular o valor do IVA pago no alojamento e restauração do hotel.

"Ao efetuar pagamentos com cartão de bancos aderentes ao IVAucher, os clientes irão usufruir de um reembolso de até 50% do valor da fatura", explicam os responsáveis pela unidade hoteleira lisboeta.

Ou seja, durante três meses, todo o IVA que os hóspedes e clientes pagarem em despesas feitas em alojamento e restauração no Lisbon Marriott Hotel poderá ser descontado numa outra despesa, feita nos mesmos, entre outubro e 31 de dezembro (inclusive).

"O reembolso será realizado até 2 dias após o pagamento, para a conta associada ao cartão", adianta o hotel.