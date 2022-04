Lisbon Marriott Hotel é pet friendly

Hotel Marriott permite animais © DR

Dinheiro Vivo 26 Abril, 2022 • 10:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se tem um animal de estimação e gosta de levá-lo para todo o lado, então esta notícia é para si: o Lisbon Marriott Hotel permite-lhe a companhia do seu pet.

De acordo com a comunicação daquela unidade hoteleira "o acesso aos quartos é permitido aos animais independentemente do peso e do tamanho" que ainda têm direito a duas taças, brinquedos e cama. O dono vê a sua tarifa acrescida em 20 euros (por noite e por cada animal) e pode levar até dois animais.

O Lisbon Marriott Hotel apela à boa convivência entre todos os hóspedes e é nesse sentido que explica que a circulação de animais "é apenas permitida no lobby, corredores e estacionamento".

Os pets podem acompanhar os seus humanos, desde que estejam de "trela curta e não podem circular livremente estando vedada a sua presença na zona de serviços de onde existam alimentos", refere ainda o hotel.