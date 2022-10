Lisbon Marriott tem nova diretora de vendas e marketing

Dinheiro Vivo 01 Outubro, 2022 • 23:06 Partilhar este artigo Facebook

De nacionalidade belga, com uma "ampla visão do mercado hoteleiro" e mais de 12 anos de experiência em gestão hoteleira, Diana Michelli é a nova aquisição do Marriott Lisboa, tendo sido anunciada nesta semana para o cargo de diretora de Vendas & Marketing do Lisbon Marriott Hotel.

A equipa destaca a experiência que a profissional traz ao lugar, realçando a "sólida carreira" acumulada. Com um bacharelato em Gestão Hoteleira no Instituto Arthur Haulot, Bruxelas (2007-2009) e pós graduação em Social Media Marketing, Diana Michelli iniciou a sua carreira como Cluster M & E Coordinator no Radisson Blu Resort St.Julian"s & SPA, Golden Sands, Melia (2010-2013). Posteriormente, desempenhou funções como Cluster key Event Manager do Holiday Inn Central Cluster Hotels, London (2013-2016), Cluster Assistant Director of Sales no Holiday Inn Bloomsbury & Regent"s Park, London (2016-2018) e Diretora de Vendas & Marketing & UK South Junior Business Council Chair do London Marriott Hotel Regents Park (2018-2019).

Chega agora ao Lisbon Marriott para chefiar a pasta das vendas e marketing no hotel.