Lítio: Refinaria vai ter de importar mesmo que seja permitido extrair em Portugal – CEO Galp

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Abril, 2022 • 14:25

A refinaria de lítio da Galp e Northvolt em Setúbal, com arranque previsto até final de 2025, terá sempre de recorrer à importação de matéria-prima, mesmo que venha a haver extração em Portugal, explicou a empresa portuguesa.

"Nós vamos importar a matéria-prima, o minério, e vamos importar do estrangeiro e, se for permitido [explorar lítio] em Portugal, vamos usar o português", esclareceu o presidente executivo (CEO) da Galp, Andy Brown, num encontro com jornalistas, na sede da empresa, em Lisboa.

A Galp e a sueca Northvolt anunciaram, na semana passada, a escolha de Setúbal para a construção de uma refinaria de lítio, cujas operações deverão iniciar-se "até ao final de 2025", com um investimento de cerca de 700 milhões de euros.

Andy Brown explicou hoje que, mesmo que a exploração de lítio em Portugal avance, a refinaria terá sempre de recorrer à importação de matéria-prima, para assegurar a capacidade de produção.

Questionado sobre a escolha de Setúbal para a instalação da refinaria, e não a região norte, onde estão a maior parte das potenciais minas de lítio, o responsável da Galp garantiu que não se tratou de beneficiar uma região em detrimento de outra, mas sim da combinação de fatores vantajosos, como "um ótimo porto" e a conexão à indústria do cimento ou do papel, que existe na localização escolhida.

"Fizemos uma análise muito detalhada e Setúbal foi o claro vencedor", sublinhou Andy Brown.

Num comunicado divulgado na semana passada, a Galp e a Northvolt apontaram que a fábrica de Setúbal será uma "das maiores e mais sustentáveis da Europa" e deverá ter capacidade para uma produção inicial entre 28.000 e 35.000 toneladas de hidróxido de lítio, um material fundamental para a indústria de fabrico de baterias ião-lítio.

Denominada Aurora e com uma participação de 50/50 da Galp e dos suecos da Northvolt, a "joint venture" (parceria) assume a intenção de ser "uma rampa de lançamento para o desenvolvimento de uma cadeia de valor integrada de baterias de lítio na Europa".

De acordo com o comunicado, a unidade no parque industrial Sapec Bay poderá produzir hidróxido de lítio suficiente para uma produção anual de baterias equivalente a 50 GWh - o suficiente para 700.000 veículos elétricos.

Sustentado pelo acordo entre as duas empresas, a sueca Northvolt irá garantir o consumo de até 50% da capacidade da unidade para utilização no seu próprio fabrico de baterias.