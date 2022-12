Lítio. Savannah está a "otimizar" projeto para reduzir impacto ambiental em Boticas

Exploração de lítio em Trás-os-Montes na zona do Barroso. Aldeia de Covas do Barroso, Boticas © Leonel de Castro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Dezembro, 2022 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Savannah Resources, empresa que quer explorar a mina de lítio em Covas do Barroso, concelho de Boticas, distrito de Vila Real, informou, no início de julho, que foi notificada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para reformular o projeto, antes da emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

O EIA da mina do Barroso esteve em consulta pública entre abril e julho do ano passado.

Num ponto de situação feito hoje, através de um comunicado, a empresa disse que continua no "bom caminho" para submeter o EIA durante o 1.º trimestre de 2023, "antes do prazo limite a 17 de março".

A Savannah referiu que, em colaboração com a sua equipa de engenheiros e consultores ambientais, locais e internacionais, desenvolveu "um 'layout' atualizado do projeto e um plano de minas" que acredita "responder às preocupações levantadas pela APA e pelo seu comité de avaliação, reduzindo ao mesmo tempo o impacto ambiental global do projeto".

"Não se espera que as alterações tenham um impacto negativo no volume ou na qualidade da produção prevista de espodumena", realçou.

O trabalho, acrescentou, "está agora em grande parte centrado nas revisões dos documentos do EIA", referindo estar "quase a concluir uma série de reuniões virtuais e presenciais com a APA e outros grupos membros do comité de avaliação do EIA da APA, que foram iniciadas em julho.

"Temos continuado a trabalhar de perto com a APA para encontrar soluções agradáveis para as preocupações que levantaram sobre o EIA original da Savannah. A equipa da APA tem sido muito útil e construtiva durante este processo, e agradecemos-lhes a atitude positiva adotada para resolver estas preocupações enquanto procuramos otimizar o projeto e reduzir o seu impacto ambiental na região", afirmou, citado no comunicado, o diretor executivo (CEO) da Savannah Resources, Dale Ferguson.

O responsável acrescentou que a equipa da Savannah e o seu grupo de consultores "têm trabalhado arduamente nas revisões necessárias", e disse estar "muito satisfeito com o "layout" atualizado do projeto e com o plano da mina" criado.

Após a apresentação do EIA atualizado, prevista para março, a APA terá um máximo de 50 dias úteis para realizar a sua análise e emitir uma decisão da DIA.

A mina do Barroso situa-se em área das freguesias de Dornelas e Covas do Barroso e está prevista uma exploração de lítio e outros minerais a céu aberto. A área de concessão prevista é de 593 hectares.

A exploração mineira é contestada localmente, tendo sido criada a associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso que tem alertado para consequências da mina a nível "dos consumos de água, da proximidade da aldeia, das cortas a céu aberto e das escombreiras".