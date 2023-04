Livensa Living investe cerca de 1 milhão de euros na renovação de residências de estudantes

© Livensa Living

A Livensa Living, operador de alojamento para estudantes na Península Ibérica, anunciou um investimento de cerca de um milhão de euros na renovação das residências do Porto Campus, na invicta, e do Marquês de Pombal, na capital.

A renovação do Porto Campus, que estará concluída antes do verão de 2023, centrar-se-á principalmente na ampliação das áreas comuns, atualizando estes espaços com um design contemporâneo e moderno, facilitando a sua acessibilidade, de modo a responder às necessidades dos estudantes que são cada vez mais sofisticadas.

Já a residência do Marquês de Pombal foi intervencionada durante o mês de julho do ano passado, num investimento também dedicado à adaptação dos espaços de alojamento da empresa em Portugal.

Para Pavlina Chandras, COO da Livensa Living, "estas renovações são essenciais para responder à falta de alojamento de qualidade dos estudantes em Portugal e reforçam o nosso compromisso na Livensa Living de nos adaptarmos constantemente às exigências e preferências dos nossos residentes e estudantes", explica.

No caso da residência Porto Campus, na cidade do Porto, Pavlina acrescenta que a adaptação pretende também responder às novas necessidades dos estudantes, "com novos espaços que não estavam inicialmente previstos, mas que agora acreditamos serem altamente valorizados, tais como a separação entre espaços de estudo mais silenciosos e espaços de diversão".

Além da profunda intervenção na melhoria dos espaços dedicados à vertente académica, com a redefinição e reorganização das zonas de biblioteca, salas de estudo e coworking, esta renovação também abrangerá a zona da piscina, visa aumentar as áreas de sombra nos terraços e reforçar as entradas principais do edifício.

Com esta renovação, a residência Porto Campus apresentará um "design contemporâneo e acessível, oferecendo espaços totalmente equipados e modernos, adaptados tanto para a vida em comunidade como para o estudo".

As instalações do Porto Campus incluem piscina, sauna, ginásio, biblioteca, área de jogos, terraço, salas de estar, sala de cinema e multimédia e parque de estacionamento.

A residência universitária do Marquês de Pombal, em Lisboa, foi também submetida a melhorias estéticas e decorativas para criar "um ambiente mais acolhedor e intelectualmente estimulante".