LivGood. Do Líbano para Portugal para viver com estilo

Alexandre Chedid é o CEO da LivGood em Portugal. © Direitos reservados

Ter um estilo de vida saudável é cada vez mais um objetivo nas sociedades desenvolvidas. Algo que não passa apenas pela prática de exercício físico, mas também por uma alimentação cuidada. Nascida no Líbano, a LivGood é uma plataforma online de venda de alimentos - de várias marcas e géneros - que promovem um estilo de vida saudável. Chegou recentemente a Portugal, onde tem seis funcionários e pretende alargar a equipa, vendendo, para já, na zona da Grande Lisboa. O plano é criar raízes no mercado nacional, alargando-se ao Porto e ao Algarve, e depois atravessar fronteiras para outros destinos na Europa.

"A LivGood é uma empresa libanesa de comércio eletrónico para produtos de saúde", começa por dizer Alexandre Chedid, CEO em Portugal. "Temos uma equipa na empresa, tanto no Líbano como em Portugal, dedicada a encontrar os melhores produtos. Também vamos ter nutricionistas, no sentido de educar as pessoas em relação aos produtos e receitas. Isto porque, no futuro, queremos vender algumas receitas - os clientes compram os produtos e fazem as receitas. É um conceito que queremos desenvolver mais", acrescenta.

Vocacionada para um público em especial entre os 25 anos e os 50 anos, a LivGood não esconde que nos próximos dois anos quer firmar a sua presença no mercado nacional, antes de partir para mercados como o espanhol e o francês. Além disso, está a trabalhar no sentido de ter parcerias com empresas nacionais para ampliar o negócio. "Queremos trabalhar com fornecedores portugueses. Maioritariamente fornecedores que tenham os produtos finais - por exemplo embalagens sustentáveis", que é um dos temas que para nós é muito importante, diz.

Alexandre Chedid explica ainda que quando "estávamos a olhar para colocar a empresa na Europa decidimos apostar em Portugal por causa da qualidade de vida, da exposição do país à Europa, que é algo interessante para nós, pelo povo português, mas também pelas pessoas que vêm viver para Portugal, com novos estilos de vida. A LivGood é o tipo de marca que se enquadra com o estilo de vida que se encontra em Portugal e para nós era um bom mercado para vir e implementar a empresa".

Nos últimos anos, Portugal tem sido escolhido cada vez mais como local para viver, por exemplo por parte dos chamados nómadas digitais - profissionais que podem exercer as suas funções remotamente e a partir de qualquer ponto do globo. Oriundos muitas vezes de culturas diferentes, estes nómadas digitais procuram o país precisamente pela qualidade de vida.

"Estava em Portugal há três anos quando tive uma conversa com o chairman da empresa, que estava à procura de um lugar na Europa [para instalar a empresa]. Pediu-me para desenhar uma estratégia de mercado para Portugal, o que fiz. Os números e a posição do país na Europa, convenceu o grupo a começar em Portugal. Este é um ótimo país para testar este tipo de plataforma e expandir no futuro tanto em Portugal como em outros países", remata.