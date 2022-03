Livro apela ao público jovem para importância dos seguros de saúde

Livro "Mais vale prevenir do que remediar" © DR

O mais recente livro "Mais vale prevenir do que remediar" da coleção "Seguros e Cidadania", aborda a importância dos seguros de saúde e dos estilos de vida saudável. É um livro da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) que já conta com oito livros.

A APS, através desta história, pretende sensibilizar o público jovem para a importância dos seguros de saúde, como forma de antecipar, minorar ou compensar as situações de risco.

Escrito pelas autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, este é o oitavo livro da coleção que também trata temas como a educação e sustentabilidade ambiental, a necessidade da ação humana para travar a poluição do meio ambiente e o papel do voluntariado.

Os vários livros da coleção centram-se em temas de educação para a cidadania e ilustram situações do dia-a-dia, que ajudam a clarificar o papel do seguro na educação financeira.

"Mais vale prevenir do que remediar" está disponível na plataforma "O risco espreita", criada em parceria com o SAPO, e no site da APS, onde estão os restantes volumes da coleção. No canal YouTube da APS, as autoras falam do novo livro.