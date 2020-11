Livro Doce e (Mais) Saudável na final do concurso Gourmand World Cookbook Awards

© D.R.

O livro Doce e (Mais) Saudável, da autora Mafalda Agante, venceu o prémio de melhor livro na categoria Desserts & Pastry (Sobremesas e Pastelaria) e está na final do prémio Gourmand World Cookbook Awards 2021.

A final irá realizar-se no dia 5 de Junho de 2021, no Louvre Tuileries Gardens, em paris. A autora portuguesa irá competir com outros 15 livros, de 14 países.

No livro Doce e (Mais) Saudável, há "novas receitas, doces mais saudáveis, mas sem perderem sabor, sugestões irresistíveis que vão deixar miúdos e graúdos a babar!", diz Mafalda Agante.

São receitas fáceis que "a gulosa mais famosa de Portugal confeciona sem utilizar açúcar refinado, sem corantes nem conservantes, sem glúten, algumas vegan, outras sem lactose", assegura.

Segundo a autora, o livro apresenta "opções mais ou menos económicas, para qualquer altura do ano, para várias ocasiões e gostos: para começar bem o dia, lanches ou piqueniques, para gulosos com pouco tempo, de inspiração tradicional e doces para festividades"

.Mafalda Agante é a cara por detrás da ​​​​marca Há alguém mais gulosa do que eu?, que, neste momento, tem uma app (disponível para Android e iOS), um blogue, livros de receitas, uma rubrica semanal na RFM, um canal no YouTube e uma empresa de consultoria gastronómica e catering.