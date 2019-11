Lixo plástico marinho. Do mar português para uma garrafa da Coca-Cola

Toneladas de plástico a flutuar no mar estão a tornar-se uma imagem habitual. Há literalmente mares de lixo que invadem os países, e poluem a vida marinha.

Os números são avassaladores. Estima-se que entre 1.15 e 2.41 milhões de toneladas de plástico entrem nos oceanos vindos dos rios, segundo os números do The Ocean Clean Up.

A dimensão do problema levou a muitas empresas a avançarem com compromissos para a redução do plástico das suas embalagens e objetivos de introdução de material reciclado nas novas embalagens. Juntamente com a PepsiCo, a Nestlé ou a Mars, a Coca-Cola foi uma das companhias a avançar com esse tipo de compromissos.

Reduzir a gramagem do plástico das garrafas resultou na redução do plástico que entra na cadeia ambiental, mas a empresa quer até 2025 reciclar 100% das embalagens, torná-las totalmente recicláveis, garantindo que são produzidas, pelo menos, com metade de plástico reciclado.

É neste âmbito que surgem as garrafas feitas com lixo de plástico marinho. Têm cerca de 25% de plástico recolhido de praias e do mar de Portugal de Espanha. Toneladas de lixo marinho, plástico degradado, que através de um sistema de reciclagem químico pode ser reutilizado. Há apenas 300 garrafas produzidas em todo o mundo. Mas em 2020 a companhia quer introduzir este tipo e embalagem na produção.