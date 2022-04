Lloyds vê lucro cair 14% para 1.423 milhões no 1.º trimestre do ano

Lloyds bank reduz lucro em 14% face ao período homólogo do ano anterior © EPA

O lucro líquido do Lloyds Banking Group no primeiro trimestre do ano foi de 1.204 milhões de libras (1.423 milhões de euros), uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o banco britânico revelou que o seu lucro antes de impostos caiu entre janeiro e março 14% para 1.623 milhões de libras (1.918 milhões de euros), enquanto o lucro líquido subiu 12% para 4.112 milhões de libras (4.860 milhões de euros).

Os empréstimos concedidos no mesmo período subiram 2% para 451.800 milhões de libras (534.027 milhões de euros), enquanto os depósitos aumentaram 4% para 481.100 milhões de libras (568.660 milhões de euros), acrescenta a nota.

A relação crédito/depósitos atingiu 94% em 31 de março, relativamente aos 96% do período homólogo.

Quanto à solvência, o índice de capital CET1 atingiu 14,2% em 31 de março, comparando com 16,7% no período homólogo.

A relação custo-benefício foi de 52,3% no primeiro trimestre, face aos 57,6% no mesmo período do ano passado.

O presidente executivo do banco, Charlie Nunn, disse que no primeiro trimestre a entidade britânica alcançou "um sólido desempenho financeiro, com forte crescimento de receitas e acumulação de capital".

"[Esses resultados] demonstram a força contínua do nosso modelo de negócios", acrescentou, sublinhando que a sua estratégia é gerar "uma trajetória de crescimento" que possa "gerar maior capital".

"Enquanto estamos a ver uma recuperação contínua da pandemia de coronavírus, as perspetivas para a economia do Reino Unido permanecem incertas, principalmente no que diz respeito à persistência e ao impacto da inflação mais alta", explicou.