LLYC quer entrar na Bolsa BME Growth

José Antonio Llorente, sócio fundador e presidente da LLYC

A consultora global de comunicação e assuntos públicos Llorente y Cuenca quer entrar na Bolsa BME Growth. A consultora apresentou a intenção de oferecer novas ações, direcionadas tanto a investidores institucionais como a investidores de retalho.

Com esta oferta, a consultora pretende chegar a um financiamento mãximo de 10 milhões de euros, que fará parte de um investimento destinado ao crescimento da empresa nos próximos cinco anos, com o intuito de posicioná-la como referência internacionalmente.

Em comunicado, a LLYC refere que o objetivo é que o grupo duplique em tamanho, apostando no desenvolvimento do seu portfólio de serviços, na incorporação de novas capacidades e na adoção de alianças estratégicas.

Fundada em 1995, a empresa de Criatividade, Marketing e Tecnologia, registou nos últimos 20 anos taxas de crescimento anual superiores a 15% e duplicou os seus rendimentos, desde 2014. Foi ainda eleita como a Melhor Consultora de Comunicação da Europa 2021 nos PRWeek Global Awards e escolhida como Consultora de Comunicação do Ano do Sul da Europa nos prémios EMEA Agencies of the Year.

José António Llorente, Sócio Fundador e Presidente da LLYC, defende a decisão tendo como base as perspetivas favoráveis, a nível global, de campos integrantes da empresa, como as tecnologias aplicadas, o marketing e os conteúdos digitais.

"O setor da comunicação apresenta excelentes perspectivas de crescimento, especialmente em segmentos relacionados com as oportunidades que as tecnologias exponenciais oferecem, um campo no qual a LLYC está bastante bem posicionada, graças ao talento e às capacidades que dispomos internamente e ao ecossistema que desenvolvemos mediante alianças e acordos de colaboração. A LLYC representa uma oportunidade para os investidores interessados em fazer parte de um setor do futuro que nos últimos anos evidenciou a sua relevância numa sociedade na qual qualquer agente dever-se-á relacionar com a sua envolvente de uma forma mais equilibrada", explica o representante da empresa", explica José António Llorente.