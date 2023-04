Local Stars. O projeto que põe pratos de chef nos aviões da TAP

Patrícia Dias e Adriana Fournier com alguns dos chefs Local Stars. © The Art Of Tasting Portugal

O Local Stars nasceu de um casamento entre o The Art of Tasting Portugal - plataforma de mapeamento e organização de experiências focadas na gastronomia portuguesa -, e a TAP Air Portugal. O projeto levantou voo no início de março, a bordo da classe executiva da companhia aérea portuguesa, com a garoupa a brilhar num menu criado pelo chef Henrique Sá Pessoa, que está disponível até ao final de abril.

O objetivo do Local Stars é dar a conhecer e valorizar o país e as regiões através dos seus produtos e gastronomia.

Entre março e abril, o chef Henrique Sá Pessoa trabalha a garoupa como produto estrela da região de Lisboa, de maio a junho o chef Cláudio Pontes representará a região dos Açores e em julho e agosto, em representação da região do Algarve, a promoção fica a cargo da chef Noélia Jerónimo.

À conversa com o Dinheiro Vivo, Patrícia Dias e Adriana Fournier, fundadoras e diretoras da Chefs Agency e também do The Art of Tasting Portugal, explicam que o Local Stars é "a materialização do conceito do The Art of Tasting Portugal a bordo da TAP, com os menus na classe executiva, mas também com outras ações no lounge".

Além das refeições a bordo, serão ainda difundidos conteúdos em vídeo alusivos ao Local Stars em todas as classes dos aviões de longo curso.

Desde a chegada ao território com imagens da região e da receita trabalhada por um chef que depois será servida nos menus, os passageiros terão ainda a oportunidade de adquirir uma experiência com o chef autor do menu através do site do The Art of Tasting Portugal ou nos canais digitais Miles&Go e Portugal Stopover da TAP, promovendo a proximidade.

Provar Portugal



O The Art of Tasting Portugal foi o catalisador do projeto Local Stars, no entanto, a plataforma de experiências turísticas de ênfase gastronómico foi criada em 2020, pouco tempo antes do início da pandemia. "Aproveitámos o tempo de fronteiras fechadas para mapearmos o país, para identificar o território, os produtos de cada território, os chefs de cada território", explica Patrícia Dias.

É no site que estão disponíveis as experiências, mas também é possível pedir um programa feito à medida. "A grande diferenciação é que as experiências podem acontecer em sítios muito inusitados que não poderiam ser marcados de outra forma", reforça Adriana Fournier, sublinhando que a proximidade é o que permite uma interação e curadoria dos produtos que vão ser usados na experiência.

A experiência best-seller é em São Miguel, nos Açores, guiada pelo chef Cláudio Pontes num programa que proporciona a descoberta das paisagens únicas da ilha, começando de manhã cedo com uma visita à horta para apanhar legumes, seguida da ida às furnas e de um passeio de barco pela costa norte da ilha. No regresso a terra, o chef prepara o almoço com sabores da terra que tem lugar numa mesa corrida em cima do mar.

Esta experiência tem feito particular sucesso entre os turistas americanos, tendo um custo base de 2436 euros para um mínimo de quatro participantes, sendo possível chegar aos dez participantes por 6090 euros.

Naturalmente, as experiências variam em preço, também impactado pelo número de pessoas, mas a mais acessível tem um custo de 84 euros para duas pessoas e consiste numa visita à Casa Anadia, na região do Alentejo e Ribatejo.

A experiência mais cara acontece na região de Lisboa com o chef Henrique Sá Pessoa como anfitrião. O custo para duas pessoas é de 4059 euros, sendo a experiência mais dispendiosa disponível no site, excluindo os programas feitos à medida que têm custo variável.

Para as fundadoras do The Art of Tasting Portugal, o projeto permite "conhecer o país e viver o país"e potencia as relações comerciais e económicas, servindo também de "embaixada do país".

Com a profunda crença de que o The Art of Tasting Portugal e o Local Stars podem ser "janelas para Portugal", o desejo de Patrícia Dias e Adriana Fournier é que "quem nos visita leve consigo as regiões, porque quem leva experiências destas, leva Portugal no coração".

Texto editado por Carla Alves Ribeiro