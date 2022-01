Loja online da cerveja Quinas passa a aceitar pagamentos em criptomoedas

© Quinas

A loja online da cerveja portuguesa Quinas passou a aceitar pagamentos em criptomoedas, disponibilizando para já a possibilidade de pagar em Bitcoin, Binance Coin e Uzyth. A marca do grupo Domus diz que a iniciativa é um "acompanhar do mercado", numa altura em que as moedas digitais sobem de popularidade e várias empresas aceitam pagamentos com as mesmas.

"Este passo neste ano de 2022 deve-se à crescente vontade da marca Quinas em inovar e dar aos seus consumidores maior valor acrescentado", detalha a empresa, em comunicado. A premissa é de que a marca alcançará assim uma nova audiência para a sua cerveja, facilitando o processo de pagamento. A Quinas descreve a transação com criptomoedas como "mais rápida, económica e simples."

Das três moedas aceites, a Uzyth destaca-se por ter sido criada por um português, Ricardo Pereira, no final de 2021. A Quinas refere que estabeleceu "uma parceria especial" com a empresa, que se encontra em fase de expansão.

"Esta ligação trará vantagens aos consumidores, que caso optem por esta moeda para as compras na loja online Quinas terão a possibilidade de levar a sua encomenda a dobrar", explica a marca. Ou seja, quem encomendar uma caixa 24 x 20cl e pagar com Uzyth receberá outra caixa de oferta. A campanha estará em vigor até agosto de 2022, sendo limitada ao stock existente.

Em termos práticos, quem quiser experimentar a nova modalidade deve selecionar a opção de pagamento CoinPayments, que vai redirecioná-lo para a plataforma onde deverá escolher a moeda digital que pretende utilizar. Depois de selecionar uma delas, é gerado um código QR que deve ser lido pela respetiva carteira (crypto wallet) para as moedas, devendo o consumidor indicar o valor a pagar e validar a transação.

A Quinas é uma das marcas de cerveja mais recentes do mercado português, que nos últimos dois anos operou uma forte expansão nos mercados internacionais. Em novembro do ano passado, ganhou três medalhas no concurso International Beer Challenge, duas de bronze e uma de prata.