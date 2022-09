Lojas Continente já têm espaços 'geek'

'Geeks' portugueses já podem encontrar produtos da Road Sixty Geek © DR

O mês de outubro está a começar e com ele chegam boas notícias para os adeptos de produtos "geek". No início do próximo mês, cerca de 20 lojas Continente vão passar a disponibilizar artigos relacionados com a cultura POP, em "corners" especialmente concebidos para o efeito.

A parceria da marca portuguesa com a Road Sixty Geek quer dar aos "geeks" portugueses a oportunidade de poderem adquirir desde canecas, a Funko Pop's, candeeiros, estatuetas e ainda artigos de coleção, contou ao Dinheiro Vivo, o fundador da empresa belga, David Kauffman. "Estamos muito entusiasmados por lhes oferecer novos produtos e experiências imersivas em locais com os quais já estão familiarizados: os supermercados Continente", frisou. "Tudo adequado aos fãs de mangá, Disney ou mesmo filmes de culto, todos encontrarão algo que os faça sorrir na Road Sixty Geek", especificou, ainda o responsável.

Segundo explica David Kauffman, que cita dados da Technavio, a comercialização e venda a retalho de produtos para fãs de séries, filmes e jogos deverá representar um mercado global de mais de 416 milhões de dólares até 2024. "Como tal, é um setor que está a crescer rapidamente graças a plataformas de streaming como a Netflix, o Disney+ ou a Amazon Prime que lançam continuamente novos conteúdos tais como Stranger Things, Peaky Blinders, The Mandalorian", considera.

Para o mercado português, a Road Sixty Geek e o Continente trazem experiências que permitem aos clientes entrar num mundo cheio das suas séries, filmes ou jogos favoritos. "Algo que raramente se encontra num supermercado como o Continente. É algo que consideramos incrível e único", afirma.

Por seu turno, a marca portuguesa considera que estes novos espaços são uma mais-valia para as lojas Continente. "Este investimento é para nós um passo natural na expansão de uma categoria em que somos líderes de mercado em Portugal. A nossa ambição é clara: queremos levar este segmento ao maior número de lojas, garantindo que todos os consumidores têm acesso à categoria", afirma, Luís Ribeiro Magalhães, category manager de Brinquedos na Sonae MC, referindo os dados da Toy World Magazine, como base para esta parceria. "No ano passado, nos mercados auditados pela NPD, cerca de um quarto das compras foram de brinquedos para um segmento mais adulto (19 a 29 anos)".

Segundo David Kauffman, a diferença que a sua marca traz para o mercado português e internacional é a capacidade de "evoluir tendo por base a dinâmica do mercado e graças a parcerias com empresas de topo como a Disney, por exemplo". "Mas também investimos na criação de histórias e experiências de compras única", sendo que o objetivo é "que o cliente mergulhe no coração da cultura Pop com ativações interativas para que sintam algo enquanto caminham pelos nossos recantos.

Num breve resumo a reação dos consumidores, Luís Ribeiro Magalhães, considera que a adesão tem sido bastante positiva". "O corredor onde implementámos a Road Sixty Geek é dos mais visitados na área de não alimentar das nossas lojas Continente - estando estrategicamente colocado numa zona visível a partir da entrada - o que ilustra bem a grande aceitação que recolheu junto dos clientes. O feedback que já tivemos oportunidade de recolher é muito positivo, demonstra o sucesso que está a reunir e dá-nos sinais encorajadores para mantermos o investimento", revela.

A aposta é "audaciosa", diz, mas a insígnia acredita que "faz todo o sentido e vai vingar". "Vemos na Road Sixty Geek um contributo muito positivo para a nossa proposta de valor da categoria", declara.

Atualmente, estes cantos de cultura pop já podem ser visitados em locais como Matosinhos, Amadora, Oeiras e Gaia Shopping e prevê a Sonae MC, deverá crescer em breve para mais localizações.