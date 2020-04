Lojas da Apple nos Estados Unidos vão continuar encerradas até maio

A Apple enviou um aviso aos trabalhadores das lojas que tem nos Estados Unidos, onde dá indicações sobre a continuidade dos trabalhos ao longo das próximas semanas. De acordo com a Bloomberg, a nota aos empregados foi assinada pela senior vice-presidente da área de retalho e recursos humanos, Deirdre O’Brien, que indica que a tecnológica continuará “com as metodologias de trabalho flexível em todos os escritórios e que as lojas continuarão fechadas até ao início de maio”.

A nota indica ainda que a empresa continua a “acompanhar as condições locais de cada uma das instalações da Apple” e que as decisões sobre reaberturas de lojas serão feitas após a “análise cuidada e tendo em conta as diretrizes dos governos locais e especialistas de saúde pública”.

Esta nota enviada aos colaboradores das lojas dá indicação sobre uma nova possibilidade de reabertura dos espaços físicos da marca. Anteriormente, a responsável de recursos humanos da tecnológica americana deixava no ar a possibilidade de reabertura das lojas dos Estados Unidos na primeira quinzena do mês de abril, algo que, tendo em conta o escalar da situação no país, já não acontecerá.

A Apple tem cerca de 270 lojas nos Estados Unidos. A dona do iPhone tem 458 lojas fora dos Estados Unidos. Os primeiros espaços a encerrar devido ao coronavírus foram as 42 lojas da marca na China, Taiwan e Hong Kong, fechadas logo no início do mês de março.

Com a expansão do vírus para fora da Ásia, a Apple decidiu a meio de março encerrar todas as lojas que tem fora da China, ainda sem previsão para reabertura.