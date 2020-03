Lojas da Kicks fechadas a partir de terça-feira

As 18 lojas da marca de calçado Kicks vão estar encerradas a partir de terça-feira, dia 18. A medida foi comunicada na noite desta segunda-feira através de comunicado em resposta ao surto do novo coronavírus (Covid-19).

“Somos uma marca de apaixonados por sneakers, mas sabemos que o seu real valor está em quem os calça. Devemos aos nossos colaboradores e aos nossos clientes tudo aquilo em que nos tornámos. É essencial combater com todas as nossas armas pela sua saúde e segurança. Decidimos por isso encerrar, por um período indeterminado, todas as nossas lojas físicas, até que toda esta estabilização se estabilize”, destaca José Vieira, co-fundador da Kicks, citado em nota de imprensa.

Os sneakers vendidos pela empresa continuarão disponíveis a partir da página oficial. A empresa informa ainda que “as lojas físicas retornarão à normalidade de funcionamento assim que voltarem a estar reunidas todas as condições de segurança e de saúde para receber os seus colaboradores e clientes, em conformidade com as recomendações das autoridades locais relevantes e da Organização Mundial da Saúde (OMS)”.