Lojas de centros comerciais excluídas do Apoiar Rendas

As novas regras do programa Apoiar Rendas, já publicadas em Diário da República, excluem as lojas dos centros comerciais.

O apoio a fundo perdido foi alargado para integrar espaços com contratos de exploração ou cedência de imóveis para fins comerciais, com exceção os que estão inseridos em conjunto comercial, diz a portaria publicada na quarta-feira em Diário da República.

Para "constituir condição de acesso" ao programa Apoiar Rendas é necessário "ser parte num qualquer contrato de exploração ou cedência de imóvel para fins comerciais, com início em data anterior a 13 de março de 2020, exceto quando esteja em causa um estabelecimento inserido em conjunto comercial".

O Apoiar Rendas prevê ajudas a fundo perdido às empresas que apresentem quebras de faturação entre 25% e 40%. Estas podem aceder a um apoio de a 30% do valor da renda, até um máximo de 1200 euros/mês.

As empresas com quebras de faturação superiores a 40% têm um apoio de 50%, até um limite de 2000 mil euros/mês.



Atualmente, as lojas inseridas em centros comerciais podem beneficiar de um desconto proporcional à quebra das vendas, num máximo de 50%. Este apoio está disponível para o primeiro trimestre deste ano, mas pode ser prolongado.