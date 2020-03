Lojas dos CTT com horário reduzido a partir de segunda

As estações de correios vão ter horário reduzido por causa do novo coronavírus. A partir de segunda, dia 23, as lojas dos CTT vão funcionar apenas entre as 9h e as 13h30, nos dias úteis, segundo nota de imprensa divulgada pela empresa liderada por João bento este domingo.

“Esta alteração visa a proteção dos colaboradores e dos clientes, mitigando as hipóteses de contágio, não obstante estarem a ser seguidas as recomendações da Direção-Geral de Saúde e de estarem a ser implementadas diversas medidas de mitigação”, refere o gabinete de imprensa da empresa.

A alteração de horário não inclui as lojas em espaços comerciais e os aeroportos – onde se aplica o horário do próprio espaço onde estão inseridos.

Há ainda várias estações dos CTT que estarão encerradas nos próximos dias, como a loja do aeroporto das Lajes, na Terceira, do El Corte Inglès, em Lisboa, da Loja do Cidadão de Lisboa e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento desses espaços.

Quem precisar de ir aos correios, tem de ficar na rua na fila de espera, respeitando a distância mínima de dois metros. Apenas os clientes que estão a ser atendidos podem permanecer nas lojas.

Os trabalhadores dos CTT poderão usar máscara, luvas e gel desinfetante no atendimento aos clientes. Será também colocada uma fita colorida sinalizadora no chão por forma a manter a distância de segurança entre o colaborador e o cliente.

Nos postos de correios, “poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o encerramento dos mesmos, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço”.